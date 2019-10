"Les us et coutumes mā’ohi en quelques mots", une bible !

PAPEETE, le 25 octobre 2019 - L’association Parau propose un livre sur les us et coutumes mā’ohi. Cet ouvrage est collaboratif. Des spécialistes ont eu chacun quelques pages pour parler de leur sujet de prédilection : l’adoption, l’âme, la flore polynésienne, le médecin, la pêche, la sculpture, le tatouage ou bien encore la perle.



Au total, 80 thèmes sont abordés, certains sont illustrés. Ils sont développés en une, deux, trois, quatre pages sous la direction de Antoine Leca professeur d’histoire du droit à Aix en Provence (il donne également des cours à l’université de Polynésie) et Vāhi Richaud, présidente de la Société des études océaniennes, maître de conférences honoraire en langues et littérature polynésiennes.



Ce livre entend : " rendre accessible à tous ce qui dans la société polynésienne actuelle relève des croyances, des usages et des mœurs issus des temps anciens et qui perdurent encore de nos jours, facilite la compréhension de l’attachement des Mā’ohi à leur culture dont les traces visibles et toujours maintenues vivantes témoignent de la richesse de la tradition vécue par les Anciens ".