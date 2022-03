Les tuaro mā'ohi revivent à Huahine

Huahine, le 28 février 2022 - Grâce à l'AS Fauna nui de Huahine, petits et grands ont pu renouer avec leur culture à travers la pratique de nombreux sports traditionnels durant cinq jours. Du 23 au 27 février, ils ont pu participer à des ateliers de lever de pierre, javelot, débourrage de cocos ou encore aux courses de porteurs de fruits. L'association tient particulièrement à la transmission des traditions et compte sur les enfants pour “prendre la relève”.



L'AS Fauna nui de Huahine a organisé du 23 au 27 février, cinq jours d'ateliers de sports traditionnels sur la belle plage de l'ancien hôtel Sofitel à Maeva. De nombreux enfants et adultes ont pu participer aux ateliers proposés par l'association et ont ainsi pu s'initier au lever de pierre, débourrage et lancer de cocos, course de porteurs de fruits, javelot ou encore au grimper de cocotier. De nombreux bénévoles et CAE de l’association ont pu aider à l'organisation et à l’encadrement. Teiho Ariimihi, secrétaire de l’association, détaille les objectifs de ces ateliers : “Ces journées permettent aux adultes comme aux enfants de renouer avec les traditions et de redécouvrir notre patrimoine riche en culture et activités. Ces initiations aux sports traditionnels permettent aux enfants de travailler leur agilité afin de faciliter leur activité quotidienne et acquérir plus de précision comme pour aller pêcher. Au-delà de ça, nous souhaitons que nos traditions perdurent et que les enfants prennent la relève et transmettent notre culture.”



Un challenge à relever à chaque atelier



Pour le débourrage, les femmes devaient venir à bout de 30 cocos contre 50 pour les hommes. Les vainqueurs se retrouvaient ensuite en triplette avec 100 cocos pour les femmes et 150 pour les hommes. Du côté des porteurs de fruits, mieux valait être en forme pour parcourir une grande distance avec 15 kg de fruits sur les épaules pour les femmes et 30 kg pour les hommes. Le lancé de javelot (aquatique et aérien) fabriqué en bambou, a particulièrement amusé les enfants.



Ces quatre jours d’animations ont été très appréciés par les participants et le public, y compris des touristes. Ces jeux se sont déroulés dans une ambiance d’antan, pleine de sourires et d’enthousiasme. Face au succès rencontré, l’AS Fauna nui a d’ailleurs prévu de proposer ces initiations aux sports traditionnels à chaque période de vacances scolaires.



À présent, place à la préparation des compétitions pour les adultes. Durant les prochains mois, les entraînements seront de plus en plus soutenus en vue de préparer le Heiva i Tahiti au mois de juillet et les compétitions de tuaro mā’ohi organisées par la fédération des sports traditionnels polynésiens.