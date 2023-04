Les trois premiers chiens détecteurs de biosécurité sont arrivés à Tahiti

Tahiti, le 21 avril 2023 - La Direction de la biosécurité a annoncé avoir accueilli le 14 avril, les trois premiers chiens détecteurs de biosécurité. Ils seront déployés à l'aéroport de Tahiti-Faa’a et au centre de tri de postal afin d'empêcher la dissémination de pestes animales ou végétales.



La Direction de la biosécurité a accueilli le 14 avril dernier, les trois premiers chiens détecteurs de biosécurité du fenua. Nommés, Odin, Oreo et Owen, ils seront déployés dans deux endroits stratégiques : à l'aéroport de Tahiti et au centre de tri postal de Faa'a afin de contrôler les effets personnels des voyageurs et les colis arrivant en Polynésie. Avec leurs maitres, trois agents de la biosécurité polynésienne, les chiens ont suivi pendant cinq mois une formation en Nouvelle-Zélande. Pendant cette formation, ils ont été entrainés à reconnaitre plusieurs dizaines d'odeurs et vont donc renforcer les contrôles aux frontières afin d'empêcher l'introduction et la dissémination de pestes animales ou végétales. La mise en place de ces équipes cynophiles est également accompagnée de l'aménagement d'un chenil pour les animaux des brigades.