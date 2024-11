Les trois dossiers de Cyril Tetuanui renvoyés une fois de plus

Tahiti, le 21 novembre 2024 - En déplacement à Paris pour participer au Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité, Cyril Tetuanui voit ses trois affaires renvoyées par la cour d’appel au 6 mars 2025.



Condamné en première instance à six mois de prison ferme et deux ans d'inéligibilité dans plusieurs dossiers, Cyril Tetuanui a fait appel de ces décisions. Toutefois, ce dernier étant actuellement à Paris pour participer au Congrès des maires en tant que tāvana de Tumara'a et président du Syndicat pour la promotion des communes, il n'a pas pu se présenter à son audience. La cour d’appel, avec l'accord des avocats du prévenu et des parties civiles, a donc renvoyé les trois dossiers au 6 mars 2025 à 8h30.



Pour rappel, le maire de Tumara'a avait été condamné à six mois de prison ferme et 300 000 francs d'amende pour détournement de fonds publics ; puis à six mois de prison avec sursis, deux ans d'inéligibilité et à verser 400 000 francs de dommages et intérêts à son ancien directeur technique pour harcèlement moral à l'encontre de ce dernier. Enfin, Cyril Tetuanui avait également été condamné à 250 000 francs d'amende pour avoir utilisé le bateau de la commune à des fins personnelles alors qu'il était dédié exclusivement à des opérations d'assistance et de secours en mer.

