

Les triathlètes se testent à Moorea avant les Jeux

Moorea, le 30 août 2026 - Le Test Event de triathlon organisé en vue des Jeux du Pacifique 2027 s’est déroulé samedi à Ta’ahiamanu, à Moorea, avec des athlètes venus de dix nations du Pacifique. Benjamin Zorgnotti s’est imposé chez les hommes en 55’26’’, tandis que Nathalie Viratelle a remporté l’épreuve féminine en 1 h 08’ 51’’. La compétition devait également permettre de tester le site et le dispositif prévus pour les épreuves de triathlon de Tahiti-2027.



Organisée par la Fédération tahitienne de triathlon et le comité organisateur des Jeux du Pacifique – Tahiti 2027 (COJ), la Coupe de développement régionale, samedi à Moorea, devait notamment permettre de tester le site et le dispositif prévus pour les épreuves de triathlon des Jeux. Dix nations du Pacifique étaient représentées. Pour plusieurs d’entre elles, ces courses étaient aussi l’occasion d’affiner leur sélection en vue des Jeux du Pacifique 2027.



Les deux épreuves élites se disputaient sur un format S, avec 750 mètres de natation, 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied. Vingt-cinq triathlètes ont pris le départ de la course hommes et 18 celui de la course femmes. Pour la course masculine, Benjamin Zorgnotti, Kohai Schmit et Jean-Marc Rimaud, qui portaient le maillot de Tahiti, ont été les premiers à sortir de l’eau. Ce dernier a cependant été progressivement distancé à vélo, tandis que Benjamin Zorgnotti et Kohai Schmit sont restés côte à côte durant toute cette partie de la course.



Lors de la course à pied, Benjamin Zorgnotti a pris le meilleur sur Kohai Schmit avant de s’échapper seul vers la ligne d’arrivée. Il s’est imposé en 55 minutes et 26 secondes. Kohai Schmit a pris la deuxième place en 55’ 55’’. Florian Barkett, représentant la France, a effectué une belle remontée pour décrocher la troisième place, à 3 minutes et 47 secondes du vainqueur.





La Calédonienne Nathalie Viratelle devant les Tahitiennes Pour la course féminine, Solène Bermagout (Tahiti) a été la première à sortir de l’eau, juste devant Nathalie Viratelle (Nouvelle-Calédonie) et Manon Hotellier (Tahiti). Comme chez les hommes, deux concurrentes se sont ensuite détachées à vélo. Nathalie Viratelle et Manon Hotellier ont progressivement pris leurs distances sur Solène Bermagout et sont restées ensemble durant toute l’épreuve cycliste. C’est lors de la course à pied que Nathalie Viratelle a pris le meilleur sur la jeune Polynésienne pour aller s’imposer seule en 1 h 08’ 51’’. Manon Hotellier a terminé deuxième, à 38 secondes de la gagnante. Guénaëlle Rauby (Tahiti) est quant à elle parvenue à rattraper puis à dépasser Solène Bermagout, finalement quatrième, pour décrocher la troisième place en 1 h 10’ 02’’.



Dans la troisième course de triathlon, intitulée “M Assimilé Individuel Hommes”, qui a réuni une trentaine de triathlètes locaux, Nicolas Martin s’est imposé en 2 h 47’ 01’’. Keanu Teauro, deuxième, et David Esposito, troisième, complètent le podium.



Après le triathlon disputé dans la matinée, les athlètes ont concouru à nouveau dans l’après-midi lors de l’épreuve d’aquathlon par équipes “mixte XS”. Vingt-cinq équipes de différentes nations du Pacifique étaient présentes sur la ligne de départ. La Team Tahiti 2, composée de Manon Hotellier et Benjamin Zorgnotti, s’est imposée devant la Team Tahiti 4 (Jules Hotellier et Solène Bernagout), deuxième, et la Team Tahiti 1 (Guénaëlle Rauby et Manea Vincenti), troisième. Deux courses d’aquathlon ont également été organisées pour les enfants, avec les victoires d’Alia Sarda chez les 6-8 ans mixtes et d’Iloane Schmitt chez les 9-11 ans mixtes.





Toatane Rurua



Benjamin Zorgnotti, vainqueur de l’épreuve élite masculine : “Le contrat est rempli” “J’ai déjà eu de meilleures sensations sur les courses. Je n’étais pas bien. J’étais malade et je n’ai pas pu m’entraîner, donc je suis un peu frustré de ça. Je me sens un peu fatigué. Mon gros objectif, c’est dans deux semaines, sur un Ironman dans le Maryland, aux États-Unis. Au moins, le contrat est rempli aujourd’hui. Je suis content de ça. J’ai gagné aux Jeux du Pacifique en 2019 et en 2023, donc je vais tout faire pour garder notre médaille d’or en 2027.



Après, on a la chance d’avoir vraiment une belle équipe. Entre Kohai et Gauthier, je ne vois pas comment on ne peut pas passer. Je pense qu’on peut tous les trois gagner. Ce qui est positif, c’est qu’on va peut-être essayer de faire un 1-2-3 chez les mecs. Ça peut être vraiment bien. En plus, on est l’une des premières épreuves. Si on envoie ce message-là dès le début des Jeux, ça peut vraiment donner un bon coup de boost à toute la Team Tahiti.”



Nathalie Viratelle, gagnante de l’épreuve élite féminine : “J’avais un peu peur” “Je suis contente parce que je ne connaissais pas grand-monde, hormis quelques Tahitiennes qui font les swimruns. Je connaissais Solène (Bernagout), Guénaëlle (Rauby), Pauline (Moreau)… Mais je ne connaissais pas les nouvelles, les petites jeunes comme Manon (Hotellier). Du coup, j’avais un peu peur. Mais en fait, ça va, ça s’est bien passé. Le parcours de course à pied est sympa aussi parce qu’on est tout le temps au bord de la mer.



C’est joli, sous les cocotiers. Franchement, c’était parfait. Là, je trouve que je suis en forme. Après, j’ai encore un peu de progrès à faire, je pense, en vélo et puis en course à pied. Pour les Jeux du Pacifique en 2027, ça va être compliqué pour la médaille d’or. Mais ce serait bien de faire un podium. Même le bronze, ce serait bien. Je fais un bisou à toute la Calédonie et à tous ceux qui m’encouragent.”



Kohain Schmit, deuxième de l’épreuve élite masculine “Objectif : assurer la sélection”

“Je suis un petit peu déçu par rapport aux critères de sélection, parce qu'il fallait gagner la course. Mais je sais que j'ai réalisé le temps et que l'état de forme est là, donc je suis quand même satisfait. Il reste encore une place dans la sélection pour les Jeux du Pacifique de 2027. Mon premier objectif, pour l'instant, est d'assurer la sélection et, après, de s'entraider au maximum pour 2027. Je sais que je dois encore beaucoup progresser en course à pied. Après, ça reste des détails de course. Ma transition aujourd'hui a été un peu longue et je peux faire bien mieux à vélo et en course à pied.



La deuxième transition, la T2 comme on l'appelle, a été un peu plus difficile aujourd'hui. Il faut donc encore travailler ça. Après, c'est beaucoup la technique et vraiment mon niveau en course à pied que je dois encore améliorer. Je sais que j'ai encore une belle marge de progression et que j'ai aussi l'environnement qu'il faut, au sein de mon club de triathlon à Poissy, en France, pour bien progresser et aller chercher la première place.”





Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 31 Août 2026 à 10:30 | Lu 365 fois



