Les trésors cachés des Zingibéracées... (1ère partie)

TAHITI, le 3 juillet 2020 - La grande famille des Zingibéracées (Zingiberaceae en latin) fournit à la fois des « fleurs » d’une extraordinaire beauté, mais aussi des feuilles et des rhizomes aux multiples propriétés. Deux de ces derniers sont universellement utilisés dans le monde entier, à savoir le gingembre et le curcuma.



En Polynésie française, le climat tropical chaud et humide est particulièrement adapté à la culture des Zingibéracées qui ont à peu près tous un point commun, avoir besoin d’eau en abondance pour leur croissance.

Dans cet article, nous allons vous présenter les plus communes d’entre ces plantes, mais nous serons bien loin d’être exhaustifs puisque dans le monde, cette famille regroupe une cinquantaine de genres et environ 1 500 pespèces à rhizomes. Beaucoup d’entre elles ont pour origine l’Asie du Sud-Est tropicale, la zone appelée « indo-malaise ».

Parmi les Zingibéracées que l’on trouve en Polynésie française, figurent sept genres ayant, bien entendu, souvent des ressemblances : Il s’agit des genres Alpinia, Costus, Curcuma, Etlingera, Hedychium, Tapeinochilos et Zingiber.

Dans la cuisine locale, deux gingembres sont incontournables : le curcuma ou safran d’Océanie (re’a Tahiti) et le gingembre chinois (re’a tinito) utilisés comme épices ou condiments.

Si vous résidez en Polynésie, profitez de l’abondance de ces deux gingembres aux propriétés médicinales reconnues pour en faire un large usage lors de vos repas. Ces produits naturels valent cent fois mieux que les compléments alimentaires qui en contiennent certes, mais dont les principes actifs n’ont pas les mêmes vertus. C’est, bien entendu, en saison chaude et humide qu’ils sont les plus abondants sur les marchés comme dans les magasins et grandes surfaces.

Enfin les amateurs de fleurs se rappelleront que les Zingibéracées offrent une variété d’inflorescences spectaculaires, qui ont le mérite de très bien tenir dans le temps.



La semaine prochaine, la suite de notre présentation des principales Zingibéracées de Polynésie française.