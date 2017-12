Les travaux de la route de Papehue ont démarré

PAEA, le 06/12/2017 - La première phase est terminée, elle concernait le réaménagement du parking du groupe scolaire de Papehue. Aujourd'hui, les équipes s'occupent de la partie abîmée qui s'étend sur 800 mètres. Et pour gagner du temps, cette portion sera fermée à la circulation ce jeudi et mardi prochain, de 8 heures à midi, et de 13 heures à 15 heures.



Le maire de Paea avait annoncé, début septembre, la prise en main par la commune des travaux de réfection de la route dans la vallée de Papehue.



Un chantier qui représente un investissement à hauteur de 65 millions de francs, financé sur les fonds propres de la municipalité.



Les travaux ont donc démarré le 25 novembre dernier, avec le réaménagement du parking du groupe scolaire de Papehue. Cette première phase est, aujourd'hui, terminée, et les équipes sur le terrain s'attaquent à la réfection de la route abîmée, qui porte " sur 800 mètres de chaussée ", indique un communiqué de la municipalité.



" À noter que sous réserve d’intempéries et par gain de temps et de qualité des travaux, la circulation sera fermée aux usagers ce jeudi et mardi prochain, de 8 heures à midi, et de 13 heures à 16 heures ".



Une initiative qui permettra la livraison de la nouvelle route, avant les fêtes de Noël.



Cette chaussée s'est dégradée suite aux intempéries du mois de janvier, et elle nécessitait d'importants travaux de réfection.