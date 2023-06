Les travaux de désamiantage de Mathilde-Frébault vont débuter en fin d'année

Tahiti, le 15 juin 2023 - Dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’Institut Mathilde-Frébault, des opérations de désamiantage du bâtiment vont commencer en fin d'année. Cette procédure est obligatoire pour poursuivre le chantier. Le centre devrait rouvrir comme prévu initialement, en septembre 2024.



Voilà maintenant deux années que l’Institut de formation des professions de santé Mathilde-Frébault est fermé pour cause de travaux. En effet, en 2021, le Pays avait décidé de suspendre la formation d’infirmiers qui y était donnée afin d’agrandir, de moderniser et de sécuriser le centre, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Des travaux d’envergure, dans un bâtiment vieux de plus de cinquante ans, qui n’auraient pas pu être menés si les enseignements avaient été maintenus.



Une décision d’autant plus judicieuse puisqu’au commencement des travaux, de l'amiante a été retrouvé. “Comme dans de nombreux bâtiments construits avant 2008, date de règlementation interdisant l'importation de matériaux contenant de l'amiante en Polynésie, l'amiante est présent dans certaines colles de dalles, sous le sol, dans certaines colles de faïences et dans des isolants”, a détaillé Benoît Crumeyrolle, le responsable des projets infrastructures de la Direction de la santé.



Pour rappel, l’amiante est un matériau minéral extrêmement nocif pour la santé. Il est d’ailleurs classé comme cancérogène depuis 1977 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Son usage, lui, a été interdit en France en 1997. Si les problèmes d’amiante sont encore aussi fréquents, c’est que ce matériau a été massivement utilisé pendant plus d’un siècle dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Si la perspective de désamianter Mathilde-Frébault aurait pu refroidir quant à la poursuite des travaux et donc, à la réouverture de l’institut, ce n’est pas le cas. “Ces travaux s’inscrivent toujours dans l'objectif de réouverture du centre”, a déclaré Benoît Crumeyrolle pour balayer les inquiétudes.



La réouverture de l’institut maintenue



Conformément à la loi, des travaux de désamiantage sont désormais obligatoires pour continuer les travaux de réhabilitation de l’institut, afin d’assurer la sécurité des ouvriers. “L'amiante n'est pas un problème en soi, c'est un matériau inerte, qui ne pose pas de problème pour la santé tant qu'il reste dans son état normal, figé. Mais lorsque l'on fait des travaux, on va souvent casser ou percer cet amiante, ce qui engendre de la poussière. C'est cette poussière qui est dangereuse pour les travailleurs”, a expliqué le responsable des projets infrastructures de la Direction de la santé.



C'est donc dans l'optique de sécuriser le chantier que la Direction de la santé a lancé en début d'année un diagnostic plus approfondi, afin de localiser précisément les endroits où se concentre l’amiante. “On a fait un diagnostic, intérieur et extérieur de chaque pièce, car on ne savait pas précisément où il y en avait. On a désormais une cartographie totale”, a expliqué Benoît Crumeyrolle. Si le maître d’œuvre a, lui, été sélectionné, l’appel d’offres concernant les différents lots à désamianter est encore en cours. “On a séparé le bâtiment en trois lots, pour sélectionner trois entreprises différentes pour avancer le plus vite possible”, a ajouté le responsable infrastructure de la Direction de la santé. S'il est possible d'encapsuler ou de contourner l'amiante lors des travaux, en ne touchant pas les zones amiantées, la fermeture de l’institut va permettre d'enlever totalement le matériau. “Aujourd'hui, grâce à la fermeture pour réhabilitation, on va pouvoir confiner la zone complète et enlever totalement l'amiante grâce à des procédés d'isolement et de filtrage d'air”. Le désamiantage devrait commencer au quatrième trimestre 2023 et se terminer à la fin du premier trimestre 2024. Les travaux de réhabilitation commenceront juste après. L’objectif de réouverture de l’institut en septembre de l’année prochaine est, lui, toujours maintenu.