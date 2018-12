Les travailleurs de la perle

Le commerçant de nucleus

Indispensable à la perle de culture, le nucleus est une petite bille de nacre fabriquée à partir de coquille d'eau douce se trouvant notamment dans le fleuve du Mississipi. Le commerçant de nucleus, achète, recycle ou importe des nucléus dans le but de les vendre.





Le greffeur

C'est le professionnel qui en quelques minutes réussit à introduire en respectant un processus chirurgical un corps étranger dans l'huître. De la grande habilité et de l'expérience du greffeur va dépendre la réussite ou l'échec de la formation de la perle d'élevage. Pour greffer, il faut des nucleus agréés par le service de la Perliculture. Le greffeur incise la gonade et y insère le nucleus à l'intérieur ainsi qu’un morceau de greffon d'une autre nacre donneuse. Il colle le nucleus dessus ou inversement.





Le producteur d'huitres perlières

Son travail consiste à la fécondation artificielle, l'élevage larvaire, la fixation des larves d'huîtres perlières en milieu contrôlé, le collectage de larves d'huîtres perlières en milieu naturel, l'élevage, le transfert et la vente des huîtres perlières issues de sa production et enfin la vente et l'exportation des coquilles de nacre. Il ne peut ni vendre, ni exporter des produits perliers.

Concrètement, les producteurs d'huitres perlières jettent dans les lagons des stations, c'est-à-dire des cordes de 200 mètres sur lesquelles sont accrochées des cordes plus fines tous les 50 centimètres. Sur chaque petite corde est installé un ruban en ombrière en forme de guirlande sur lequel les larves viennent se coller (le collecteur). Le producteur va déposer les stations de collectage, va les ramasser au bout d’un an et demi à peu près, et les détroquer, c’est-à-dire décoller les nacres du collecteur.





Le producteur de produits perliers

Son activité consiste au transfert, à l'élevage, à la greffe d'huîtres perlières, à l'élevage d'huîtres perlières greffées, à la récolte de produits perliers, à la sur greffe d'huîtres perlières et à la vente et à l'exportation de coquilles de nacre et de produits perliers. Le producteur de produits perliers ne peut vendre et exporter que les produits bruts ou travaillés issus de sa production.





Le négociant de produits perliers

Le négociant de produits perliers se livre ou prête son concours aux opérations d'achats uniquement auprès de producteurs et de négociants de produits perliers, en vue de la revente de produits à des clients, essentiellement des détaillants. Le négociant de produits perliers doit acheter uniquement des perles de culture ayant fait l'objet d'un contrôle.





Le détaillant bijoutier

Le détaillant bijoutier de produits perliers va se livrer ou prêter son concours aux opérations d'achats en semi-gros ou au détail, auprès des producteurs et des négociants de produits perliers, afin de revendre ces produits bruts, travaillés, montés en ouvrages ou surtout en articles de bijouterie à des clients les utilisant pour leur usage particulier ou à d'autres détaillants bijoutiers de produits perliers.

Le détaillant bijoutier de produits perliers doit acheter uniquement des perles de culture ayant fait l'objet d’un contrôle. Le détaillant bijoutier n'a pas de carte professionnelle, mais est patenté.





Le détaillant artisan de produits perliers

C'est un artisan traditionnel tel que défini par la réglementation en vigueur qui, même à titre accessoire, se livre ou prête son concours aux opérations d'achats en semi-gros ou au détail, uniquement auprès de producteurs, de négociants de produits perliers, en vue de la revente de produits perliers uniquement montés en objet d'artisanat traditionnel, à des clients les utilisant pour leur usage particulier. La vente de produits perliers bruts n'est pas autorisée. Le détaillant artisan de produits perliers doit acheter uniquement des perles de culture ayant fait l'objet d’un contrôle.