Les transports, le nerf de la guerre pour le handicap

Tahiti, le 24 avril 2024 – À l'occasion des journées polynésiennes du handicap, une table ronde a été organisée ce mercredi par la fédération Te niu o te huma afin de discuter de la problématique des transports. En effet, point crucial de l'émancipation et de l'épanouissement des personnes en situation de handicap, l'accessibilité aux transports adaptés relève encore aujourd'hui du fantasme.



Si bon nombre d'établissements font désormais l'effort d'adapter leur structure au public handicapé, s'y rendre demeure un problème. Le transport représente pourtant la clé de l'autonomie et de l'épanouissement personnel et professionnel pour les personnes en situation de handicap. Une problématique d'autant plus présente pour ces usagers particuliers qui ne sont pas pris en charge ou accompagnés par les associations : “Les personnes présentes dans nos structures sont, quelque part, privilégiées”, reconnaît Pia Avvenenti, directrice par intérim de la fédération Te niu o te huma. “Car la plupart des associations disposent d'un mode de transport collectif, adapté aux personnes handicapées. En revanche, les autres personnes, également en situation de handicap, même lorsqu'elles disposent de transports adaptés, elles n'ont pas nécessairement de voieries adaptées, d'arrêts de bus adaptés. C'est un véritable frein pour elles !”



Un constat soulevé notamment à l'occasion d'une enquête réalisée dans le cadre des assises du handicap sur le transport terrestre des personnes handicapées en avril 2023, mettant ainsi en exergue l'ensemble des difficultés rencontrées au quotidien. Parmi elles, les arrêts de bus situés trop loin des domiciles, l'absence de planning relatif aux bus adaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR), les lourdeurs administratives concernant l'obtention de la carte de transport et sa recharge ou encore l'incapacité des chauffeurs à descendre du bus afin d'assister une personne à mobilité réduite (d'après les usagers).



Mais si les problématiques soulevées ont été nombreuses, autant de réponses ont déjà été suggérées. À l'exemple de la mise en place d'une carte de domiciliation des personnes handicapées et d'un arrêt de bus adapté devant chaque établissement accueillant des personnes handicapées, la déconjugalisation des revenus pour l'octroi de la carte de transport, la hausse du nombre de bus adaptés aux PMR, la formation des chauffeurs de bus à la prise en charge des personnes handicapées ou encore la simplification des démarches administratives.



Une forte participation



Et ce mercredi, à l'occasion de la table ronde organisée par la fédération Te niu o te huma, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement afin de poursuivre ce travail de réflexion. “Nous sommes ravis de constater que beaucoup de gens sont venus participer à cette table ronde, cela montre que c'est un sujet qui touche le plus grand nombre”, s'enthousiasme Pia Avvenenti, pour qui il reste beaucoup à dire sur le sujet. “On parle beaucoup des personnes à mobilité réduite, mais il ne faut pas oublier les handicaps sensoriels, à l'exemple des personnes aveugles qui ont besoin de bandes sonores, d'écriture en braille, etc. Autre problème, et pas des moindres, celui du manque de civisme. À l'exemple des personnes qui se garent sur les places des PMR, sans être détentrices de la carte PMR, où qui en possèdent une et qui restent toute la journée, empêchant ainsi des rotations.” Et la liste est encore longue.



Parmi les solutions suggérées, celle a qui certainement le plus retenu l'attention des convives est celle proposant d'établir une convention avec les partenaires adéquats afin de permettre à une personne accompagnatrice de bénéficier de tarifs préférentiels conséquents. Car à défaut d'avoir des moyens adaptés, être accompagné représente déjà un luxe que peu de personnes en situation de handicap s'autorisent, faute de moyens financiers. Une mesure qui est déjà proposée par certaines compagnies aériennes locales.