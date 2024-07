Les transporteurs veulent “un contrôleur à plein temps à Moorea”

Tahiti, le 17 juillet 2024 - Le président du syndicat des transporteurs et activités à Moorea demande au gouvernement de remettre un contrôleur à temps plein sur l’île Sœur pour les visites techniques des véhicules. “Cela fait 20 ans que nous avions un contrôleur à Moorea. Et là, depuis un an, on nous l’a retiré.”



C’est l’air abattu que le président du syndicat des transporteurs et activités à Moorea, Réginal Haring, s’est confié à Tahiti infos concernant les contrôles techniques des véhicules effectués par les services du Pays. Il s’est rendu à Tahiti très tôt ce mercredi matin pour un contrôle et pensait être sur son île en fin de matinée. Mais cela n’a pas été le cas, puisqu’il a repris le bateau direction Moorea vers 15 heures. “Pour pouvoir passer la visite technique de mon bus, il fallait que j’attende un mois et demi. Je ne peux pas attendre et donc je suis obligé aujourd’hui de descendre à Papeete pour faire la visite. Je trouve cela inadmissible.”



Il regrette qu’il n’y ait plus de contrôleurs à Moorea. “Nous nous sommes battus pour avoir un contrôleur à Moorea. Et cela fait 20 ans que nous en avions un. Et là, depuis un an, on nous l’a retiré.”

“C’est une perte de temps” Réginal Haring affirme que les contrôleurs de véhicules viennent désormais à Moorea tous les quinze jours alors même que “c’est une des îles de la Polynésie qui accueille le plus de touristes”. Il estime qu’“il n’y a pas assez de contrôles sur Moorea”.

Il précise même que les rendez-vous ne peuvent être pris six mois avant : “Il faut prendre rendez-vous deux mois avant, mais les carnets sont déjà pleins un mois et demi avant la prise de rendez-vous”, regrette-t-il.



“Aujourd’hui, j’ai perdu toute une journée pour venir faire passer ce contrôle à Tahiti, on a plein de choses à faire (…). C’est une perte de temps”, dit-il.

“On ne nous écoute pas” “Moorea a besoin d’un contrôleur technique à plein temps”, insiste Réginal Haring. Celui-ci rappelle que si les professionnels roulent sans avoir fait les visites techniques tous les six mois, et qu’un accident se produit, “on est ruiné, l’assurance ne marche pas”.



Mais plus encore, les textes précisent que si ces contrôles ne sont pas effectués, le propriétaire est passible d’une amende et le véhicule peut être immobilisé ou mis en fourrière.



Selon Réginal Haring, “c’est juste un problème d’avenant entre le Transport et l’Équipement”, car selon lui, un des contrôleurs serait prêt à revenir travailler à Moorea. Il propose que “tous les lundis”, un contrôleur vienne à Moorea. “Cela fera quatre contrôles par mois, ce n’est rien du tout. Mais aujourd’hui, on a deux contrôles par mois, ce n’est pas suffisant.”



Le Pays, de son côté, assure avoir communiqué avec les professionnels du tourisme concernant ce sujet et qu’“il n’est pas fermé pour améliorer le fonctionnement, mais que pour l’instant, il n’a pas les moyens de mettre en place un contrôleur”.



Par ailleurs, Réginal Haring regrette que le problème de passage de véhicules de touristes dans les champs d’ananas dans la vallée de Opunohu n’ait toujours pas été réglé à ce jour et qu’“aucun membre du gouvernement ne s’est déplacé”. “On montre quoi à nos clients ? On veut avoir 600 000 touristes, il faut d’abord s’occuper des 200 000 touristes que nous avons aujourd’hui.”

