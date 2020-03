Les transporteurs sanitaires sans défense

Tahiti, le 26 mars 2020 - Les transporteurs sanitaires se plaignent auprès des autorités du Pays de ne pas pouvoir disposer du stock de masques et de gants mise à la disposition du personnel soignant.



Au fenua, une cinquantaine de transporteurs sanitaires se chargent de conduire quotidiennement des patients vers leurs centres de dialyse ou au centre hospitalier de Taaone pour leur chimiothérapie. Depuis la mise en place du confinement, ces derniers continuent d'assurer leur mission. Mais ils se retrouvent désormais en pénurie de masques et de gants pour se protéger d'une éventuelle infection au Covid-19, et pour prévenir également une contamination chez les patients à risque qu'ils conduisent.



“On est inquiet parce que nous sommes le premier maillon de la chaine. Ce sont les transporteurs qui se rendent en premier chez les familles pour récupérer ces patients. Eux aussi sont inquiets quand ils nous voient sans masques et gants. On demande juste d'avoir du matériel médical en quantité suffisante pour nous protéger et protéger les patients que l'on transporte. On demande juste des masques chirurgicaux et des gants”, insiste l'un de ces transporteurs sanitaires.