

Les traileurs animent le cœur de Tahiti

Tahiti, le 30 août 2026 - La section trail de l’association sportive Courir en Polynésie (Ascep) a convié dimanche matin les spécialistes à participer à la 20e édition du Trail Tahiti au cœur de la vallée de Papeno’o. Killian Barracosa (13 km), Cédric Wane (22 km) et Mathias Girardet (42 km) se sont imposés sur les trois distances de trail. De la marche et du canicross figuraient également au programme, l’événement réunissant 750 engagés toutes épreuves confondues.



La vallée de Papeno’o a connu un énorme succès d’affluence à hauteur de son PK 6, dimanche matin, au moment où était lancé le Trail Tahiti Papeno’o (ex-Raid Vittel) 2026 par la section trail de l’association sportive Courir en Polynésie (Ascep). Les trois distances de trail proposées ainsi que les 8 km marche et canicross ont en effet réuni 750 partants lors des différents départs donnés entre 7 heures et 8 h 15. Une nouveauté cette année pour la 20e édition du Trail Tahiti Papeno’o, une distance de 42 km en plus du 22 km qui remplaçait l’habituel 30 km et du coutumier 13 km. Compte tenu de la durée de l’effort, le départ du 42 km ouvrait le programme des courses à 7 heures sous une fine pluie, plus agréable que la chaleur pour les organismes des coureurs.

Mathias Girardet survole le 42 km



Les favoris du 42 km jouaient immédiatement les premiers rôles et se détachaient dès les premiers hectomètres. Et plus encore Mathias Girardet qui, sur un terrain aux difficultés variées et exigeantes à travers toute la vallée de Papeno’o, s’imposait constamment un rythme relativement élevé et creusait d’importants écarts sur ses principaux rivaux. Le sociétaire d’ATN Running bouclait la distance 3 h 33’ 16’’. Stéphane Gicquel est arrivé 2e en passant la ligne d’arrivée 23’ 43’’ après le vainqueur qui s’est essentiellement battu contre le chronomètre.



Mathias Girardet s’est confié à l’arrivée : “Les conditions de course étaient plutôt bonnes et le parcours assez technique. Je suis spécialiste des trails de 40 ou 50 km, j’étais donc bien dans mon élément aujourd’hui. Je suis parti à mon rythme dès le départ et je me suis retrouvé tout de suite seul en tête de course. J’ai ensuite géré mes efforts pour réaliser le meilleur chrono possible et je termine en 3 h 33’, ce qui rentre dans mon objectif. Je ne sais pas si je participerai à la Transtahitienne la semaine prochaine car je suis en phase de préparation pour le 100 km de Moorea fin octobre, mais si j’ai bien récupéré de la course d’aujourd’hui, pourquoi pas.”

Cédric Wane tient Damien Troquenet à distance



Le 22 km s‘annonçait ouvert quant à sa hiérarchie finale avec la présence de Damien Troquenet, vainqueur de l’épreuve en 2024, de Cédric Wane qui était annoncé en grande forme et de quelques autres coureurs performants dans l’exercice. Mais au fil du parcours qui menait les coureurs jusqu’au centre de la caldera, Cédric Wane se détachait, Damien Troquenet ne parvenant pas à suivre son rythme. Cédric Wane bouclait la distance en 1 h 37’ 56’’ pour compter près de 6 minutes d’avance sur Damien Troquenet. Nicolas Ruiz complétait le podium en 1 h 48’ 17’’.



Cédric Wane a ensuite débriefé sa course : “Je n’aime pas trop courir avec la chaleur et les conditions m’arrangeaient aujourd’hui avec une pluie fine. Le terrain était glissant et il fallait être prudent, mais il y avait aussi des parties où on pouvait dérouler sa foulée, donc ça ne servait à rien de prendre des risques sur les portions glissantes. Je savais qu’il fallait courir en moins de deux heures pour gagner et je me suis donc imposé un bon rythme dès le début et finir en 1 h 37’, c’est plutôt un bon chrono. Ma prochaine sortie sera le Run and Bike sur la traversière samedi prochain avec mon pote Thomas Lubin.”



Vaimiti Bertrand s’est, quant à elle, imposée dans la catégorie féminine en 2 h 18’ 27’’ devant Julie Lamouroux.



La Transtahitienne samedi prochain



Le 13 km, dit trail découverte bien que ce ne soit pas une course facile, proposait un parcours sur la piste carrossable vers le relais de la Maroto, le retour se déroulant le long de la rivière. Dans cette épreuve également, un coureur a plutôt nettement dominé la course. En effet, Killian Barracosa est arrivé premier en 55’ 16’’ devant Thomas Lacomare (57’ 49’’) et Teihoarii Tapatoa (59’ 23’’). Belle 8e place au scratch de Mylène Gauthey, première féminine en 1 h 05’ 00’’, devant Léa Garcia (1 h 13’ 13) et Manon Vachez (1 h 19’ 47’’).



La remise des prix a aussi mis en exergue les lauréats du 8 km marche et du canicross qui ont contribué à la réussite d’un événement que Sébastien Bruyère, responsable de la section trail de l’Ascep, et son équipe ont fort bien géré et notamment au niveau des parcours parfaitement balisés de l’avis de tous les participants. Certains d’entre eux seront de retour dans la vallée de Papeno’o samedi prochain à l’occasion de la Transtahitienne organisée par l’association VSOP XO. Deux épreuves seront proposées : Trail et Run and Bike. Le départ sera donné de Mataiea et l’arrivée fixée à Papeno’o pour une distance d’environ 40 km. La participation devrait encore être conséquente.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 30 Août 2026 à 18:42 | Lu 530 fois



