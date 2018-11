Les trafiquants d’ice qui « pensent pouvoir se réfugier à l’étranger » se « trompent lourdement »

Tamatoa Alfonsi, déjà condamné par le tribunal correctionnel de Papeete à quatre ans de prison en mars dernier, était sous le coup de deux mandats d’arrêt. L’homme, impliqué dans le cadre de l’affaire dite « Papy Ellis », s’était réfugié au Mexique où il a été arrêté en possession de 220 grammes d’ice en mai dernier. Selon le procureur de la République, il a été expulsé de ce pays puis arrêté par la Police aux Frontières (PAF) de Roissy le 15 novembre dernier. Il avait été récemment mis en cause par une américano-vénézuelienne, arrêtée à l’aéroport de Tahiti-Faa’a alors qu’elle transportait 643 grammes d’ice.



Maitai Danielson, célèbre rameur de Huahine, a quant à lui été «appréhendé le 17 novembre dernier et s’est vu notifier un mandat d’arrêt par la PAF de Roissy et le Juge des libertés et de la détention (JLD), au Tribunal de grande instance de Bobigny. » Ce mandat d’arrêt ayant été délivré « par un juge d’instruction dans une procédure comportant plus d’une trentaine de personnes mises en examen pour trafic international d’ice. » L’homme serait en effet impliqué dans l’affaire dite de « l’hôtel Sara nui. »



Désormais, « ces deux personnes sont écrouées dans des établissements pénitentiaires de la région parisienne et sont en attente de transfèrement pour être ramenées en Polynésie française. »



Lors de cette conférence de presse, le procureur de la République a tenu à rappeler que les trafiquants d’ice « qui pensent trouver refuge aux USA et/ou au Mexique pour se soustraire aux recherches et éviter des poursuites ou la mise à exécution de leurs peines de prison se trompent lourdement. »