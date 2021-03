Les trafiquants d'ice en “circuit fermé” à la barre

Tahiti, le 18 mars 2021 - Six hommes, âgés de 25 à 45 ans, ont été présentés en comparution immédiate jeudi pour répondre de leur implication dans ce que le président du tribunal correctionnel a qualifié de “trafic d'ice en circuit fermé sur le territoire” qui avait permis la revente d'au moins 36 grammes de méthamphétamines. Des peines de 18 mois de prison dont six avec sursis à trois ans de prison ferme ont été requises à l'encontre des six prévenus.



Le procès de six hommes, des consommateurs d'ice âgés de 25 à 45 ans, s'est ouvert devant le tribunal correctionnel jeudi. Tous étaient poursuivis pour avoir, chacun à leur niveau, participé en qualité de revendeurs ou d'intermédiaires à un trafic d'ice principalement organisé à Papeete et ses alentours durant six mois.



C'est à la suite d'écoutes téléphoniques, effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Papeete en juin dernier, que les policiers de la DSP avaient identifié un homme qui se livrait “activement” au trafic d'ice depuis l'émergence de la crise sanitaire et qui profitait de l'augmentation du prix de cette drogue sur le territoire. Plusieurs individus gravitaient autour de lui et agissaient en qualité d'intermédiaires ou de revendeurs. Tous avaient en commun de se faire une marge sur la drogue lors des opérations de deal afin de pouvoir financer leur propre consommation. Au terme de plusieurs semaines d'enquête, de surveillances téléphoniques et de filatures, les agents de la DSP avaient interpellé, en février dernier, six individus impliqués dans ce trafic et avaient procédé à plusieurs perquisitions. Ces dernières avaient permis la saisie d'1,5 million de Fcfp, de 211 grammes de paka, d'un gramme de MDMA, de deux motos, de plusieurs balances et sachets destinées au conditionnement de l'ice, d'un scooter et d'une voiture