Les tortues du cœur de Fenua Ma offrent plus de 6 millions à 31 associations

Et comme Fenua Ma a traité plus de 66 600 tonnes de déchets toutes catégories confondues pour l'année 2017 dans ses quatre sites, le Centre d’Enfouissement technique de Paihoro, le Centre de Recyclage et de Transfert de Motu Uta, la station de la Punaruu et la station de transfert de Temae à Moorea, à 1 franc la tonne, le total reversé par le syndicat s'élève donc à plus de 6,6 millions de francs.

De quoi donner à ces tortues du cœur, nouvelle version, un sacré coup d'accélérateur, puisque ce sont 791 540 francs supplémentaires, qui ont été récoltés par rapport à l'année dernière. "On trie plus et surtout on trie mieux. Le taux d'erreur est seulement de 13,8% actuellement, alors qu'il est de 23% en métropole", remarque Benoît Layrle.

L'argent récolté par chaque commune grâce au tri des déchets est ensuite reversé à des associations sélectionnées par chacune d'elle. Ces associations œuvrent prioritairement pour les enfants défavorisés ou pour des actions environnementales au sein de la commune. Pas moins de 4,174 millions ont été reversés aux douze communes par le syndicat.

Et comme le tri est une affaire de tous, les industriels s'y sont mis également de plus en plus ces dernières années, leurs déchets représentent actuellement environ un 1/3 du total. Les 2,453 millions gagnés grâce au tri des industriels ont été versés à quatre associations, travaillant pour les enfants défavorisés, à l'image de la compagnie du Caméléon. "Cet argent nous aide à offrir des places de théâtre, de spectacle… aux enfants, mais aussi à leurs parents. Cela leur permet non seulement de découvrir des domaines qu'ils ne connaissent pas, mais également de passer un bon moment ensemble", note Elodie Cinquin-Beigbeder.



Les tortues du cœur devraient augmenter leur vitesse de croisière, puisque selon le directeur, l'année 2018 s'annonce prometteuse avec un tonnage de déchets récoltés en augmentation. Comme quoi, petit pas par petit pas… les tortues font avancer les choses.