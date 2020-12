Les tiktokeurs mobilisés dans la prévention contre le Covid

Tahiti, le 6 décembre 2020 - Ecrit, chanté, dansé, et réalisé par des jeunes, le clip "Mets ton masque" marque un tournant dans la stratégie de communication du Pays qui investit désormais les réseaux sociaux, faisant appel aux jeunes influenceurs du fenua pour sensibiliser aux gestes barrières.



"Ça n’va pas ou quoi ? Tu n’vois pas c’qui va pas ? Protège-toi, protège-moi. Vas-y mets ton masque." Courtes, claires, les paroles écrites par les chanteurs Jade Chanfour et Vaitu Duffaux, alias Jade L et Guetto, sont étudiées pour être "facile à chanter", et donc à mémoriser. Mises en musique par DJ Harmelo, dans le clip "Mets ton masque", elles trottent assez vite dans la tête. Dans ce petit film de 3,33 minutes produit par la Direction de la santé, on voit également l'acteur Christophe Prenat se déhancher aux côtés d'une petite sélection de jeunes "tiktokeurs" assidus du fenua. Histoire de boucler la boucle, la Direction de la santé a également fait appel à des jeunes pour la réalisation du clip : Lucid Dream, "une équipe de production qui a fait ses preuves".



Il s'agit de "parler des gestes barrières de façon plus fun et plus parlante pour les jeunes", de s'adresser à eux dans un langage qu'ils comprennent face aux constats des brigades sanitaires sur le terrain. "Les jeunes ne portent pas le masque, d'abord parce que ça les gêne mais aussi parce qu'on n'a pas mal insisté sur la dangerosité du Covid pour les personnes âgées", précise Tumata Helme, responsable du département prévention à la Direction de la santé.



Un constat que les chiffres viennent conforter, avec des taux d'incidence plus élevés dans les classes d'âge de 15 - 19 ans et de 20 - 44 ans, "cible principale". "Les plus jeunes ne se sentent pas concernés par le coronavirus car encore peu de cas graves ont été détectés. Mais ce sont bien eux qui véhiculent le virus dans leurs foyers, note la Direction de la santé. A ce jour, aucune analyse ne prouve que cette tranche d’âge soit plus immunisée qu’une autre. Au contraire." Ainsi la vidéo a vocation à investir toutes les plateformes prisées par les jeunes, de Youtube à Instagram (55 000 utilisateurs) en passant par Facebook (200 000 utilisateurs), Tik Tok et LinkedIn (52 460 utilisateurs).



"Mission"



Eux-mêmes sensibilisés au contexte de crise et aux enjeux de la propagation, nos trois influenceurs vedettes se disent "ravis de pouvoir aider et faire passer un message important" à travers leur musique. Une "mission" qu'ils prennent très au sérieux. "Les jeunes ont tendance à penser que c'est une affaire d'adulte, commente Jade L. Avec la campagne, ils commencent vraiment à réaliser que c'est important et que c'est grave." "Le masque c'est tout nouveau et c'est pas toujours évident à porter mais c'est le seul moyen qu'on a pour ralentir la propagation, renchérit DJ Harmelo. L'idée c'est aussi de changer l'image que les jeunes se font du masque, pour que ça devienne un accessoire de mode, un accessoire tendance." Pour le jeune rappeur Guetto c'est également "une très belle expérience".



Il aura fallu un week-end aux deux chanteurs pour écrire les paroles, 8 heures d'enregistrement en continu, et de nombreux tests sur les plateformes avant de livrer la commande à la Direction de la santé. Ce n'est pas la première fois que les autorités sanitaires font appel aux influenceurs. Elle l'avait fait pendant la première vague. En revanche, ce n'était pas ciblé sur une tranche d'âge en particulier. "Quand on vient avec nos gros sabots, on n'a pas beaucoup d'impact, reconnaît Tumata Helme. Aujourd'hui on laisse les jeunes occuper tout l'espace dans la communication, quitte à nous effacer complètement."