Les tenues volontaires de Paris 2024 dévoilées

Tahiti le 25 mars 2024. Les tenues destinées aux 45 000 volontaires de Paris 2024 (dont 265 volontaires en Polynésie française pour les épreuves de surf) sont désormais prêtes.



Conçue par la marque Decathlon, Partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, la panoplie unisexe se compose d’un gilet (ajustable en boléro), d’une marinière, d’un pantalon (qui peut se dézipper en short), de chaussures et de chaussettes, mais aussi d’un bob, d’une banane et d’un sac.



La totalité des tenues est labélisée éco design.



Chaque volontaire en Polynésie française pourra venir retirer sa dotation en amont de sa mission au centre d’accréditation de Paris 2024 situé à Teahupo’o. Pour permettre aux volontaires de patienter jusqu’en juillet 2024, l’antenne locale du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 présentera les modèles en avant-première sur le territoire, lors de la Convention des Volontaires qui se déroulera à Tahiti entre avril et mai 2024 (date en cours de finalisation).

Cette convention sera le premier grand rendez-vous des volontaires en Polynésie française, ils recevront ensuite leur planning et bénéficieront de formations.



« Véritables visages des épreuves de surf Olympiques, les volontaires disposeront d’une tenue leur permettant d’être identifiables par tous. C’est un véritable symbole d’appartenance et une fierté pour tous ceux qui incarneront l’aventure Olympique en Polynésie Française » souligne Barbara Martins-Nio, Directrice du site de Tahiti pour le Comité de d’Organisation de Paris 2024.