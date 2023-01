Les tempêtes en Californie font 14 morts, la ville du prince Harry évacuée

Montecito, Etats-Unis | AFP | mardi 10/01/2023 - De fortes pluies devaient encore frapper mardi la Californie, où des tempêtes successives ont déjà fait 14 morts et poussé les autorités à ordonner l'évacuation de nombreuses régions, dont la localité cossue de Montecito, lieu de résidence du prince Harry et de Meghan Markle.



"Les tempêtes hivernales ont causé la mort de 14 Californiens, soit plus que les feux de forêt des deux dernières années", a indiqué le bureau du gouverneur de l'Etat, Gavin Newsom, dans un communiqué.



"Plusieurs jours de mauvais temps hivernal sont encore devant nous", a ajouté le gouverneur, demandant à ses concitoyens d'être "hyper vigilants".



A Paso Robles, petite ville à mi-chemin de Los Angeles et San Francisco, un garçon de 5 ans a été emporté par les flots lundi et restait porté disparu, ont rapporté des médias locaux, citant le bureau du shérif.



La crue avait piégé la voiture dans laquelle il se trouvait avec sa mère, qui avait pu être secourue par un voisin. Les autorités ont dû suspendre leurs recherches dans l'après-midi à cause de la météo, selon la chaîne Fox 11.



La région attend encore de fortes précipitations, des orages et des vents très forts mardi, d'après les services météorologiques (NWS).



"C'est fou"



Les autorités ont ordonné l'évacuation de Montecito, commune côtière au nord de Los Angeles et repaire de célébrités. L'actrice Jennifer Aniston et la présentatrice de télévision Oprah Winfrey, notamment, y possèdent des maisons dont la valeur se chiffre en millions de dollars.



La zone devait recevoir jusqu'à 20 centimètres de pluie en 24 heures, sur des collines déjà saturées d'eau par les tempêtes des derniers jours. De quoi rendre la ville, entourée de montagnes largement fragilisées par un incendie il y a cinq ans, extrêmement vulnérable aux glissements de terrain.



Il y a cinq ans, des coulées de boue provoquées par de fortes pluies avaient causé la mort de 23 personnes dans la ville.



A Montecito, où résident aussi l'actrice Gwyneth Paltrow ou la chanteuse Katy Perry, les habitants évacuaient leurs maisons mais il était encore difficile de déterminer combien avaient suivi l'ordre d'évacuation.



Des porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex n'ont pas répondu à une demande pour un commentaire.



Des barrages avaient été érigés par la police pour empêcher quiconque d'entrer dans la ville où plusieurs routes étaient complètement inondées, a constaté un journaliste de l'AFP.



Au cours des 30 derniers jours, Montecito a reçu des précipitations "bien supérieures à notre moyenne annuelle", ont rappelé les pompiers sur Twitter.



Lundi, l'animatrice de télévision Ellen DeGeneres, qui habite également dans la ville, a posté une vidéo sur Twitter montrant un torrent d'eau boueuse.



"C'est fou", s'est-elle alarmée. "Ce ruisseau à côté de notre maison ne coule absolument jamais."



Tempêtes en série



La zone n'était pas la seule à être évacuée.



Dans le comté de Santa Cruz, près de San Francisco, où une jetée a été détruite la semaine dernière, plus de 30.000 habitants sont également concernés par un ordre d'évacuation.



Plusieurs régions ont connu des précipitations proches des records ces derniers jours. Les sols sont complètement saturés d'eau et le service météorologique américain (NWS) a lancé des alertes aux inondations sur une grande partie de la Californie.



Mardi matin, près de 220.000 foyers étaient privés d'électricité, selon le site spécialisé PowerOutage.



S'il est difficile d'établir un lien direct entre ces tempêtes et le changement climatique, les scientifiques expliquent régulièrement que le réchauffement augmente la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes.



La tempête de la semaine dernière avait déjà privé d'électricité des dizaines de milliers de personnes, causé de fortes inondations et provoqué des glissements de terrain. Elle était survenue quelques jours seulement après un autre déluge de pluie le soir du réveillon du Nouvel an.



Les pluies exceptionnelles des derniers jours ne suffiront toutefois pas à reconstituer les réserves d'eau en Californie, durement frappée par la sécheresse depuis deux décennies. Plusieurs hivers de précipitations supérieures à la normale seraient pour cela nécessaires, selon les experts.