Les taxis montent au créneau

Tahiti, le 20 décembre 2024 – Les représentants de taxi ont rencontré le ministre Jordy Chan ce vendredi pendant un peu plus d'une heure. Ils sont venus avec deux points de revendication principaux : mettre en place "un quota" du nombre de licences à accorder, et légiférer sur le transport touristique qui vient empiéter sur leur clientèle depuis quelques années. Ils mèneront une opération tout autour de l'île ce dimanche pour "montrer qu'on peut se mobiliser". Le ministre a été "réceptif" mais ne leur a rien promis.





Comme l'ont révélé nos confrères de Radio 1 et Polynésie 1ère, la coordination des syndicats de taxis tape du poing sur la table et veut se faire entendre. D'abord parce qu'ils souhaiteraient qu'un numerus clausus soit mis en place pour mettre un coup de frein sur l'octroi des licences. "Ça se fait en métropole, à Paris, à Marseille, ils ont des quotas, et on aimerait que ce soit intégré dans la loi du Pays de 2018 qui régt la profession des taxis", nous a expliqué le président de la coordination des syndicats de taxis, Calixte Guilloux ce vendredi au sortir de la réunion avec le ministre des transports terrestres Jordy Chan.



Pas de chiffre arrêté pour l'instant concernant le nombre de licences susceptibles d'être accordées et "ça peut s'ajuster après", dit-il, expliquant attendre pour l'instant "une quinzaine de licences qui sont censées être retirées" car elles ne seraient pas conformes. Le ministre a été "réceptif", renvoyant néanmoins les discussions à l'année prochaine car des réunions de travail sont prévues sur ce sujet.



"La balle est dans leur camp"

Deuxième point qui fâche, les transporteurs touristiques qui sont devenus de véritables "taxis-pirates". Et c'est un transporteur touristique qui le dit lui-même : "Je dis la vérité. Les trois quarts qui demandent une licence touristique savent qu'ils vont venir faire du taxi-pirate. Ils se disent, je m'en fiche j'ai un véhicule, j'ai un "T", on ne me contrôle pas, allez j'y vais", explique ainsi Bob Carpentier agacé de voir les taxis se "faire piquer leurs clients". Ils ont donc demandé à Jordy Chan de légiférer sur ce point par le biais d'une "loi de Pays pour les transports touristiques" qui avait commencé à être rédigée "il y a quatre ans". "



Chacun son métier. Et comme ça chacun son pré, et les vaches seront bien gardées". Selon Bob Carpentier, le ministre leur a répondu qu'il comptait réformer la loi du pays encadrant la profession de taxis en 2025. "On lui a dit non. 2025, il faut régler les transports touristiques, c'est ça le problème, et les taxis en 2026". En attendant, ils comptent investir la route ce dimanche en partant de Papeete jusqu'au grottes de Maraa pour revenir ensuite vers la présidence. "On le fait dimanche pour ne pas embêter les gens. Mais on veut montrer qu'on est capables d'être solidaires et de se mobiliser. C'est un avertissement pour dire que s'ils ne tiennent pas compte de nos demandes, dès la rentrée scolaire, on fera une vraie opération escargot et là on bloquera la circulation. Maintenant la balle est dans leur camp".