Les tavana font entendre leurs voix aux Assises des Outre-mer

" L’objectif de ces Assises est de donner la parole à nos citoyens ultra-marins et cela de façon spécifique pour chacun des territoires afin de repérer les sujets les plus essentiels. Ces Assises sont concentrées pour des actions concrétisées dans les cinq ans à venir(…). Cela suggère un accord entre le Pays qui dispose des compétences et des budgets autonomes et l’appui de l’Etat sur ces politiques jugées prioritaires ", précise le Haut-commissaire.



Lancées le 4 octobre 2017 par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, ces Assises ouvrent un temps d’échange et de réflexion avec l’ensemble des ultramarins, afin que chaque territoire et chaque citoyen puissent faire entendre sa voix. Durant sept mois, la parole est donnée aux citoyens et aux politiques d'Outre-mer pour imaginer, penser, réinventer l'avenir des territoires ultramarins. Les conclusions de ces Assises seront publiées en mai 2018 dans un livre bleu rassemblant une liste de projets concrets, qui seront les fruits des travaux de cette grande consultation.