Les tarifs de l’électricité n’augmentent pas à Makemo

PAPEETE, le 03 juillet 2018 - La société Te Mau Ito Api chargée de fournir l'électricité à Makemo demandait au tribunal administratif d’obliger le Pays à revoir ses tarifs à la hausse. Les juges ont rejeté la demande.



En difficulté financière depuis 2009 et en redressement judiciaire depuis 2017, la société anonyme d'économie mixte Te mau ito api (détenue par la Sedep de Dominique Auroy et le Pays), est délégataire de service public pour la production, le transport et la distribution d'électricité à Makemo. Elle a saisi le tribunal administratif, le 8 juin 2018, d’une demande de révision à la hausse par le Pays (l’autorité concédante) des tarifs de l'électricité à Makemo.



Sous contrat d'affermage depuis 2006, la SAEM Te Mau Ito Api (TMIA) planifiait à l’origine de produire son énergie à partir d’un mélange entre l’éolien et le thermique. Or depuis 2009, son parc éolien ne marche plus. Son modèle économique est déficitaire. Afin d'assurer ses missions de production et de distribution d'électricité à Makemo, la SAEM s'est vue dans l'obligation de se munir de groupes électrogènes qui tournent au gasoil. La SAEM soutient que "l’article 7 de la convention du 27 octobre 2006 prévoit qu’elle a droit à une juste rémunération de ses services et du capital investi, devant lui assurer un équilibre économique ; or les contraintes rencontrées ne permettent pas l’équilibre financier du contrat". Ainsi à défaut de bénéficier du fonds de péréquation géré par EDT, seule une augmentation des tarifs pourrait "lui permettre d’accéder à une juste rémunération".