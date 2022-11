Les tarifs bancaires pour les particuliers baisseront au 1er avril 2023

Tahiti le 29 novembre 2022 – Les banques s'engagent à baisser quatre de leurs tarifs les plus couramment utilisés par les particuliers pour la période 2023-2025, mais aussi à en geler certains autres. Les nouveaux tarifs entreront en vigueur au 1er avril 2023. De leur côté, les établissements de paiement s'engagent à favoriser l'inclusion bancaire de la “clientèle fragile financièrement”.



Les tarifs bancaires pour les particuliers baisseront au 1er avril 2023. Un nouvel accord de modération de ces tarifs pour la période 2023-2025 a été signé lundi par le haut-commissaire de la République, le comité polynésien de la Fédération bancaire française, ainsi que les directions générales des établissements de crédit (Banque de Polynésie, Socredo et Banque de Tahiti) et des établissements de paiement (Marara Paiement (filiale de l'OPT) et EGPF (Niupay), avec l'appui de l'Institut d'émission d'outre-mer.



La baisse convenue par les trois banques polynésiennes porte sur quatre tarifs les plus couramment utilisés par les particuliers. Ainsi, les frais de tenue de compte annuels vont baisser de 5,5%, tout comme les frais annuels de carte de paiement à débit différé et ceux des cartes de paiement à débit immédiat. Enfin, l'abonnement mensuel pour la gestion de ses comptes sur internet va connaître, quant à lui, une diminution de 47,4%. Par ailleurs, les trois banques s'engagent également à geler les autres tarifs les plus couramment utilisés par les particuliers (extrait standard) pour 2023, 2024 et 2025 et à ce que les tarifs appliqués aux particuliers, autres que ceux relevant de l’extrait standard, ne fassent l’objet d’aucune augmentation supérieure à 2% au cours de l’année 2023.



De leur côté, les deux établissements de paiement s’engagent à ne pas augmenter leurs frais de tenue de compte jusqu’au 31 décembre 2023, leurs tarifs sur les trois autres lignes tarifaires au-delà de la moyenne des tarifs des trois banques ainsi que les autres tarifs de l’extrait standard au-delà de la moyenne des tarifs des trois banques.



Selon un communiqué, cet accord “vise à poursuivre les efforts de réduction des écarts tarifaires moyens relevés entre la Polynésie française et l’Hexagone, tout en renforçant les actions en faveur de l’inclusion bancaire et de la clientèle fragile financièrement”.

Favoriser l'inclusion bancaire Le communiqué indique par ailleurs que le haut-commissaire “a demandé aux établissements de poursuivre leurs actions en faveur de l'inclusion bancaire de la clientèle fragile financièrement”. Dans cette optique, les banques polynésiennes se sont accordées pour que le taux des clients financièrement fragiles progresse de 4% à l’horizon de trois ans (à l’exception de celles qui seraient déjà au standard de l'Hexagone) et pour baisser le tarif de l’offre spécifique à la clientèle fragile financièrement de 360 Fcfp à 120 Fcfp au 1er avril 2023. De son côté, Marara Paiement “s’engage à maintenir une offre similaire à celle des établissements de crédit, adaptée à son statut”. Quant à NiuPay, elle “s’engage à promouvoir l’inclusion financière au travers de l’équipement de la clientèle peu bancarisée et en particulier des îles éloignées”. Un suivi de l’accord sera réalisé tous les ans sous l’égide du haut-commissaire et de l’IEOM.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 29 Novembre 2022 à 17:40 | Lu 569 fois