Les taote libéraux du fenua remettent une couche sur le "médecin traitant"

« On souhaite rencontrer le CPS, l’Arass et pourquoi pas le ministère »



Vous voyez la création d’une convention collective comme la panacée. Pourquoi ?

« Cela fait partie des solutions, puisque ça nous permettra de nous rencontrer avec la CPS et de parler, de moderniser, d’enlever ce qui ne va pas dans la convention actuelle, d’y associer certains actes médicaux qui sont en place en métropole et dans d’autres DOM-TOM et qui sont complètement oubliés ici, et qui permettraient de revaloriser le travail de médecine générale. On nous dit que la loi est là pour mettre au centre le médecin généraliste et on attend que ça. Cela dit, les tarifs n’ont pas évolué depuis 10 ans… Et là, ça suffit. »



Quelles sont vos revendications aujourd’hui ?

« On souhaite rencontrer le CPS, l’Arass [Agence de régulation de l’action sanitaire, ndlr] et pourquoi pas le ministère pour qu’on se mette autour d’une table pour mettre en place une nouvelle convention collective et un nouvel avenant tarifaire pour l’année à venir parce que tout ce qu’on décidera maintenant, ce sera pour 2021. »