Les tū'aro mā'ohi reviennent pour la deuxième journée du championnat de Tahiti

Tahiti, le 3 mai 2021 – La Fédération des sports et jeux traditionnels organise, ce samedi, sur le site de Vaiparaoa, à Punaauia, la deuxième journée des championnats de Tahiti de tū'aro mā'ohi. Au programme du lancer de javelots, du grimper au cocotier et du lever de pierre.



Les mā'ona ont rendez-vous, ce samedi, sur le site de Vaiparoa, à Punaauia, pour la deuxième journée des championnats de Tahiti de tū'aro mā'ohi. Rappelons que la première journée s'était tenue le 27 mars, au parc Vairai, en marge du marathon va'a de Polynésie la 1ère.



Les concours de lancer de javelots (hommes, femmes et jeunes) ouvriront ce deuxième rendez-vous de la saison. Et en début d'après-midi ce sera au tour des grimpeurs au cocotier et des leveurs de pierre de faire leur entrée en scène.



Cette deuxième journée permettra à la Fédération des sports et jeux traditionnels d'affiner la sélection des athlètes en vu du prochain Heiva Tū'aro Mā'ohi prévu en juillet.