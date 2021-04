Les syndicats "défavorables" à la réouverture des frontières

“Votre ministre de la santé est beaucoup plus prudent”



L'intersyndicale dit considérer en revanche que le ministre de la Santé, Jacques Raynal, est “beaucoup plus prudent” que son président. Elle rappelle dans son courrier que le ministre avait promis une réouverture “quand on sera certain que le risque d'introduction du virus (...) sera maitrisable et limité”. Les syndicalistes rappellent au président du Pays que l'état d'urgence est toujours de mise jusqu'au mois de juin prochain et que “seul l'État était habilité à prendre de telles décisions”. L'intersyndicale souligne que même si la fermeture de nos frontières “n'est pas parfaitement hermétique, la situation épidémiologique s'est beaucoup améliorée et semble se stabiliser” malgré un nombre de personnes vaccinées en-deçà des États-Unis et de l'Europe. Elle considère donc que “l'immunité universelle (sic) est encore loin d'être atteinte” et qu'elle doit selon eux comporter “80 à 85% de personnes ayant été contaminées ou vaccinées”.



Les syndicats considèrent que “l'arrivée inévitable des variants” fait prendre “des risques considérables” à une large partie des entreprises du Pays qui “commençaient à reprendre vie et espéraient se refaire”… L'intersyndicale demande donc au président Édouard Fritch son avis sur le “renouvellement annuel d'une partie des fonctionnaires d'État” susceptible d'être une nouvelle fois un facteur d'introduction du virus ou encore sur “la mise en place d'un passeport vaccinal obligatoire pour tous les passagers (...) débarquant en Polynésie”. Selon l'intersyndicale “seul un protocole sanitaire des plus stricts permettrait une réouverture plus échelonnée dans le temps”. Les syndicalistes terminent leur lettre ouverte par souligner qu'ils seront “très vigilants aux décisions prises et ne manquerons pas d'agir en conséquence”.