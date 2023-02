Les syndicats de fonctionnaire FO appellent à la grève mardi 7 février

Tahiti le 6 février 2023 - Un appel à la mobilisation est lancé par l’ensemble des syndicats FO de la fonction publique d'Etat en Polynésie. L'intersyndicale appelle à manifester devant le haut-commissariat mardi 7 février à partir de 8h. Après deux journées de grève bien suivies par les enseignants, à 59,25% pour la première et 53,6% pour la seconde, la crainte de voir les écoles fermer plane toujours.



L’ensemble des syndicats FO de la fonction publique d'Etat en Polynésie lance un appel à la mobilisation pour le mardi 7 février. Portées par l’intersyndicale nationale, les syndicats de la FSU (SNUIPP-SNES-SNUEP-SNEP-SNETAP) et les syndicats de FO EDUCATION, (SNETAA-FO, SPEEP-FO, FNEC-FP-FO) entendent lutter contre la réforme des retraites. Un sit-in sera organisé à partir de 8h devant le haut-commissariat. De son côté, l’Unsa n’a pas souhaité relayer l’appel des syndicats des enseignants et fonctionnaires d'Etat de l’hexagone, mais organisera une manifestation le samedi 11 février.



Dans un communiqué diffusé lundi, la FGF FO a précisé ses revendications. Elle prône notamment l’application d’un « taux de remplacement de 75%, la bonification de la catégorie active, la revalorisation immédiate de la valeur du point d’indice et la garantie du pouvoir d’achat à 60 ans avec une retraite complète ». Les deux derniers appels à la grève avaient mobilisé une première fois 59,25% des enseignants, et 53,6% lors de la deuxième mobilisation. La crainte de voir fermer les écoles mardi 7 février ne peut pas être écartée.