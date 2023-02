Les surfeurs tahitiens reçus 4 sur 5 au Maroc

Tahiti, le 23 février 2023 - Quatre Tahitiens sont encore en course au Pro Taghazout à l'issue de la troisième journée de compétition. Ce jeudi, Mihimana Braye et Kauli Vaast se sont qualifiés pour les 16es de finale. Et chez les dames Heimiti Fierro et Marion Philippe ont validé leurs tickets pour les 8es de finale. Seule Aelan Vaast est passée à la trappe ce jeudi au Maroc.



Grosse journée de surf ce jeudi au Pro Taghazout (QS 3000). La compétition a bien avancé avec pas moins de 24 séries à l'eau passées entre les 32es de finales du tableau masculin (16 séries) et les 16es de finale chez les dames (8 séries). Et à l'issue de cette troisième journée de compétition, quatre Tahitiens sur cinq sont encore en lice au Maroc.



Chez les messieurs, après une entrée en lice remarquée lundi¸ Mihimana Braye était de retour à l'eau ce jeudi. Le natif de Papeete, encore très efficace dans son surf, a bien maîtrisé sa série. Une première note de 4.50 pour ouvrir son scoreboard. Sur sa quatrième vague, Braye a assuré la première place de la série avec une bonne note de 7.17 et un total de 11.67. Et déjà une qualification pour le clan tahitien.



Exempté des deux premiers tours au Maroc, Kauli Vaast a fait son entrée en lice ce jeudi. Comme son camarade tahitien, le prodige de Vairao a parfaitement contrôlé sa série. Une première note de 5.67 pour bien se lancer, puis de la patience pour le finaliste du Tahiti Pro qui décrochait un score de 7.40 sur sa cinquième vague pour un total de 13.07. Les jeux étaient faits pour Kauli Vaast qui s'offrait la première place de sa série et une qualif pour le prochain tour.



Heimiti Fierro in-extremis, Marion Philippe élimine Aelan Vaast



Place ensuite aux trois Tahitiennes engagées également à ce Pro Taghazout. La première à l'eau était Heimiti Fierro engagée dans la troisième série des 16es de finale. Un heat qui s'est joué dans un mouchoir de poche. Si la surfeuse de Huahine s'est en sortie avec un petit total de 7.80 (4.40 + 3.40), elle n'est pas passée loin de la sortie. L'Allemande Janina Zeitler, troisième de la série avec 7.24 et la Basque, Ariane Ochoa, quatrième avec 7.20, sont passées à rien d'éliminer la Tahitienne.



Aelan Vaast et Marion Philippe, engagées toutes les deux dans la huitième et dernière série des 16es, ont clôturé cette grosse journée de surf. Les Tahitiennes ont eu du mal à trouver du rythme dans un heat dominé par la Portugaise Yolanda Hopkins (11.33). Aelan Vaast s'est ensuite remise en course avec deux notes de 3.87 et 5.23 pour un total de 9.10. Suffisant pour prendre la deuxième place, du moins jusqu'au réveil de Marion Philippe en fin de série. Cette dernière s'offrait deux notes de 4.57 et un total de 9.14 et reprenait cette deuxième place à sa compatriote. A l'arrivée donc une qualification pour Marion Philippe mais une élimination pour Aelan Vaast troisième de la série.