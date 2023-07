Les sports traditionnels à la fête

Heiva i Tahiti - Les sports traditionnels ont investi le Musée des îles ainsi que le parc Paofai, ce week-end, afin de célébrer le Heiva Tu'aro Ma'ohi. Plusieurs centaines d'athlètes, venus des quatre coins du triangle polynésien, ont fait valoir leur attachement aux sports traditionnels, à la culture, mais aussi et surtout au lien ancestral qui les unit.



Hawaii, Nouvelle-Zélande, Samoa, les Australes, ou encore les îles de la Société, tous étaient représentés lors de cette édition 2023 du Heiva Tu'aro Ma'ohi, qui s’est déroulée samedi et hier dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Et cette année, force était de constater que l'engouement pour les sports traditionnels ne cesse de croître. Plusieurs centaines de spectateurs ont fait le déplacement pour admirer ces athlètes au savoir et à la technique uniques. Une effervescence qui a d'ailleurs impressionné plus d'un athlète : “C'est stressant avec tous ces gens qui vous regardent. On n'a pas l'habitude à Rangiroa”, confie Tumurai Tamaehu, lanceur de javelot. Mais pour d'autres, cette clameur du public représentait une motivation supplémentaire et une occasion de faire le show : à l'exemple des grimpeurs de cocotier, qui n'ont pas hésité à faire des acrobaties à plus de 15 mètres du sol.



Et si l'agilité et la dextérité étaient mises en avant lors des épreuves du Patia Fa (lancer de javelot) et du Tauma Haari (grimper de cocotier), le public cosmopolite s'est ravi de la démonstration de force et de technicité des ‘aito au Amora'a Ofa'i (lever de pierre). En effet, ces pierres lissées, pouvant aller jusqu'à 160 kg, ont demandé une approche bien particulière. Et à ce jeu, on pouvait souligner la belle performance des Néo-Zélandais qui se sont invités sur le podium et qui ont, pour l'occasion, gratifié le public d'un vibrant haka. Du côté du Taputo Ma'ohi (lutte traditionnelle), le spectacle était également au rendez-vous. Notamment chez les femmes, où la jeune Tahitienne Teraimatuatini Bopp a fait parler la foudre face à des adversaires bien plus imposantes. À noter également la performance des ‘aito Charlie Faatoa et Vaihau Bottari qui se sont retrouvés en finale du Taputo Ma'ohi juste après l'épreuve du Tauma Haari. Une polyvalence qui a forcé le respect de toute la communauté des Tu'aro Ma'ohi. Tout aussi impressionnante, l'épreuve du coprah remportée par Timiona Temauri et Christophe Ravatua, où l'expérience a joué un rôle primordial. Les festivités se sont achevées dimanche, en fin d'après midi au parc Paofai, par les courses de porteurs de fruits hautes en couleur. Un succès pour cette édition 2023 qui suscite déjà beaucoup d'attente et d'enthousiasme pour l'année 2024.