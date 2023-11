Les sports collectifs brillants à Honiara

Tahiti, le 26 novembre 2023 - Un trois sur trois pour les sports collectifs tahitiens ce vendredi aux îles Salomon. Au volley, les sélections féminine et masculine ont dominé respectivement en finale la Nouvelle-Calédonie (3 sets à 1) et la Papouasie Nouvelle-Guinée (3 sets à 0) pour s'offrir l'or. Et les basketteuses repartent également d'Honiara ornées du plus beau métal après avoir arraché la victoire face aux îles Cook (53-46).



Jour de gloire, vendredi aux îles Salomon, pour les sports collectifs polynésiens. Sur les quatre finales au programme, les sélections tahitiennes en disputaient trois. Deux au volley-ball avec les finales féminine et masculine. Et une au basket-ball avec les joueuses de Georgy Adams en course également pour l'or.



Les volleyeuses coachées par Maimi Mare et Jean-Marc Zinguerlet ont parfaitement lancé les équipes tahitiennes. Opposées à la Nouvelle-Calédonie en finale, les Tahitiennes avaient une revanche à prendre quatre ans après leur défaite à Samoa face aux mêmes Cagous. Une médaille d'or par ailleurs qui échappe aux joueuses du fenua depuis les Jeux de 2011. Mais à Honiara, Lokelani Véro et ses partenaires allaient inverser cette tendance. Dans les deux premiers sets, les Tahitiennes ont imposé leur rythme. Sur leurs services, les Polynésiennes mettaient en difficulté la réception adverse. Et en attaque, la passeuse tahitienne, Lanahei Touaiahuata, servait parfaitement ses deux centrales, Monique Rochette et Vaikehu Teikihuavanaka, qui engrangeaient les points pour Tahiti, de même que Lokelani Véro et Vaiteani Vaki. Les deux premières manches étaient ainsi remportées sans trop de soucis par les Polynésiennes sur les scores de 25-17 et 25-23.



Dans le troisième set, les protégées de Maimi Mare ont clairement baissé de rythme, laissant les Calédoniennes revenir à 2 sets à 1. La quatrième manche s'est jouée sous haute tension avec la peur du tie-break pour les Tahitiennes. Néanmoins, les volleyeuses polynésiennes se sont montrées solides pour recoller plusieurs fois au score. Et après une nouvelle faute au service de leurs rivales calédoniennes, les Tahitiennes s'offraient quatre balles de match. Et sur la première, les volleyeuses du fenua s'imposaient finalement sur le score de 25-21 pour s'offrir l'or.

Les basketteuses renversent les Cook Presque dans le même temps que leurs camarades du volley, les basketteuses tahitiennes s'imposaient également dans leur finale face aux îles Cook. À la traîne pendant quasiment toute la rencontre, les protégées de Georgy Adams ont renversé leurs adversaires dans le dernier quart-temps. Menées de cinq points, 40-35, Maea Lextreyt et Hauhere Tching Bellais, sur deux tirs à trois points, permettaient à la sélection du fenua de passer en tête. Lextreyt encore une fois sur un lay-up, puis Mathilde Bayle sur deux paniers près du cercle et Herehau Teissier sur une contre-attaque donnaient sept points d'avance à la sélection polynésienne à 1’30 de la fin (49-42).



Et comme dans leur demi-finale face à Samoa, les Tahitiennes se sont fait peur en laissant revenir les Cook à trois points avec encore 30 secondes à jouer. Mais sur la ligne des lancers francs, Océane Lefranc puis Maea Lextreyt ont finalement assuré leur succès sur le score de 53-46. Et comme les volleyeuses, les basketteuses retrouvaient l'or douze ans après les Jeux organisés en Nouvelle-Calédonie. “Cela n'a pas été facile. On a eu des gros matchs tout au long de la semaine. On est juste très contentes d'avoir remporté cette médaille d'or”, a indiqué Herehau Teissier à l'issue de la rencontre.

Les volleyeurs survolent leur finale et conservent leur titre La finale avec le moins de suspense aura été celle des volleyeurs masculins qui étaient opposés à la

Papouasie Nouvelle-Guinée. Les Papous qui avaient pourtant dominé les Tahitiens lors de la phase de groupe. Le capitaine Vaianuu Mare et ses partenaires avaient donc une revanche à prendre. Et cette revanche a été très douce pour les Polynésiens. Bien au-dessus de leurs adversaires papous dans cette finale, les hommes d'Axel Vaki ont survolé la rencontre. Très solide en réception, le passeur Yoan Paofai a parfaitement distribué le jeu entre ses centraux, Christophe Ariitai et Kayan Siksou, et sur les ailes avec Vatea Tauraa, Vaianuu Mare et Hevanoa Vaki. À l'arrivée, une victoire en trois sets sur les scores de 25-16, 25-17 et 25-18. Quatre ans après Samoa, les volleyeurs tahitiens conservent donc leur titre de champions du Pacifique.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 26 Novembre 2023 à 17:09 | Lu 343 fois