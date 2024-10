Les soldes, toujours aussi attractifs ?

Tahiti, le 4 octobre 2024 – En cette seconde période des soldes du 25 septembre au 13 octobre, certaines enseignes jouent le jeu, tandis que d’autres passent leur tour, comme nous avons pu le constater jusqu’à Taravao. En parallèle, la CCISM a lancé une enquête en ligne pour recueillir les avis des consommateurs.





“Méga promotions” et “prix cassés”, voire ”fracassés”. En cette seconde période des soldes du 25 septembre au 13 octobre, les superlatifs sont de sortie chez les enseignes participantes de Tahiti et des îles, sous l’impulsion de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM), ainsi que des associations Papeete centre-ville et Uturoa centre-ville.



La Presqu’île n’échappe pas à la règle. Certains commerçants de Taravao sont déterminés à profiter de cette vitrine promotionnelle pour stimuler les ventes et écouler les invendus. Pour y parvenir, il faut être vu ; et ça commence dès le parking. “C’est la première fois qu’on installe un chapiteau à l’extérieur du magasin, avec des ballons, une banderole et des prix ronds, bien voyants. Ça fonctionne : il y a du passage ! Les gens sont toujours en quête de bonnes affaires et, pour nous, c’est important de pouvoir écouler nos stocks avant de recevoir les prochaines nouveautés”, explique Guitan Keane, responsable d’une grande enseigne de vêtements.



Différentes stratégies

Chez une marque concurrente, des affiches annoncent la couleur dès l’entrée : -60% sur tout le magasin. “On observe un pic de fréquentation le vendredi et le samedi, quand les gens sont un peu plus disponibles. Ils viennent regarder, et souvent ils achètent, car on propose de grosses remises sur la quasi-totalité de notre stock. Ça vaut vraiment le coup”, souligne une vendeuse.



Côté jardin et bricolage, les rabais sont aussi au rendez-vous, mais la terminologie diffère. “On vient de terminer notre petite foire agricole, et on enchaine avec une braderie sous un chapiteau dédié, pour deux semaines depuis mardi. Ce sont des fins de stocks et des produits qu’on ne refera plus, avec des promotions jusqu’à -70%. Le matin, on a toujours beaucoup de monde qui passe”, indique Yannick, directeur adjoint d’un magasin spécialisé.



Pour autant, les soldes ne sont pas systématiques. Dans la galerie marchande d’un hypermarché, les affichages se font plutôt rares sur les devantures des boutiques, y compris chez certaines enseignes franchisées, qui ont choisi de passer leur tour.



Pour les petits commerçants indépendants, la surenchère aux remises peut être compliquée à suivre quand les marges sont déjà minces, comme nous l’a précisé Ericca Tetuanui, vendeuse dans une bijouterie familiale. “On ne participe pas aux soldes. On propose déjà des petits prix abordables, à partir de 1.500 francs. On mise plutôt sur le bouche-à-oreille et les périodes de fête tout au long de l’année.”



Les promotions se poursuivent pendant encore une semaine. Le prochain rendez-vous des bonnes affaires interviendra fin novembre, pour le Black Friday.





Une enquête auprès des consommateurs À l’occasion des soldes de fin d’année, la Chambre de commerce a lancé une enquête en ligne . Elle s’adresse aux consommateurs, l’objectif étant de recueillir les avis des principaux intéressés. S’il semble difficile de cerner les attentes et besoins des clients en cinq questions, dont une seule en lien direct avec les soldes, ce sondage soulève toutefois la recherche de potentielles améliorations. L’initiative mériterait d’être creusée en matière de budget, d’habitudes de shopping ou encore de calendrier.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 4 Octobre 2024 à 17:29 | Lu 394 fois