Les soins de Rejudermie séduisent aussi à Tahiti

PAPEETE, le 2 juillet 2018 - Un centre Rejuderm a ouvert ses portes immeuble Le Bihan à Pirae il y a seulement quelques semaines. Depuis, Valérie Lefait, formée aux outils et aux produits, y reçoit toujours plus de clients. Les soins proposés luttent contre le vieillissement et remodèlent la silhouette.



Le centre Rejuderm Tahiti l’annonce : " ses soins, exclusifs sur le territoire, sont issus de recherche scientifique. Éprouvés, ils sont à la pointe de la technologie ". Leurs objectifs ? Lutter contre les effets du vieillissement et remodeler la silhouette en douceur, sans aiguille ni injection.



Pas de douleur ni d’effet secondaires



" Il n’y a pas de douleur, pas d’effet secondaire, pas d’intervention lourde et le coût reste abordable ", indique Valérie Lefait qui a ouvert le centre immeuble Le Bihan. Dans sa pratique, elle est épaulée par un médecin qui, lui, pose le diagnostic. L’un et l’autre ont été formés par les professionnels de la société Cesam qui a équipé le centre Rejuderm Tahiti.



Chantal Loyseau, de la société Cesam, en déplacement au fenua explique : " le secteur de l’esthétique et de la minceur est en pleine révolution. Nous y travaillons depuis plus de trente ans et nous voyons la clientèle mais aussi les technologies évoluer à grande vitesse ".



Femmes et hommes de tous âges veulent rajeunir et mincir. Les techniques et produits, eux, sont toujours performants. Ils sont aussi de moins en moins invasifs. " Avant c’était, pour caricaturer, les crèmes ou l’aiguille, aujourd’hui nous avons beaucoup d’autres alternatives ", rapporte Chantal Loyseau. Des méthodes et produits qui ne sont pas toujours utilisés suivant les meilleures indications.



Des techniques professionnelles



Philippe Loyseau de Cesam, formateur, insiste quant à lui sur la professionnalisation et sur la précision du diagnostic. " Nous n’avons pas à faire à des patients dans les centres, mais à des clients, qui payent et qui veulent du résultat. Nous ne pouvons pas être responsables de la moindre erreur, brûler la peau, la marquer ou autre ."



La société Cesam vient d’ailleurs de lancer à Genève son Check System, une unité de diagnostic qui collecte les informations et mesures essentielles (morphotype, IMC, mesures locales spécifiques, sélection de la zone de traitement) à l’attention des médecins. Il sera présenté en France d’ici quelques jours et finira par arriver sur le territoire dans les mois à venir.



Au centre Rejuderm Tahiti, Valérie Lefait propose, pour lutter contre les effets du vieillissement, le Jet Peel, les Led ou la radiofréquence. Ces techniques promettent d’atténuer les rides et ridules, les tâches ou bien encore de redonner de la vitalité au teint.



Le Jet Peel consiste à injecter profondément dans la peau, sans aiguille, des produits comme des vitamines, de l’acide hyaluronique. Les Led servent à la photobiomodulation. Elles sont proposées en cas de vieillissement mais aussi en cas de chute de cheveux, de vergetures, de cicatrice… " Les indications sont infinies ou presque ", affirment Chantal et Philippe Loyseau. Enfin, la radiofréquence, vise le relâchement cutané visage et corps. Ces trois techniques peuvent se combiner pour un meilleur résultat.



Pour remodeler la silhouette le centre propose des séances de cryolipolyse. Une technique qui détruit les graisses localisées, " les amas graisseux pour lesquels aucune activités physiques et sportives, ni aucun régime, n’ont pu faire disparaître ". Les bourrelets disgracieux disparaissent jusqu’à 80%.