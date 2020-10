Les soins à domicile des cas Covid pris en charge à 100%

Tahiti, le 7 octobre 2020 - Les visites de médecins à domicile et les actes de soins infirmiers sont pris en charge à 100% en tiers payant au moins jusqu’à la fin de l’année.



Les patients dont le diagnostic de Covid-19 est posé cliniquement ou biologiquement bénéficieront au moins jusqu’au 31 décembre prochain de la prise en charge à 100 % et en tiers-payant des visites à domicile effectuées par les médecins généralistes et des actes de soins infirmiers à domicile réalisés sur prescription médicale. Un arrêté a été pris dans ce sens hier en conseil des ministres.

Cette mesure de prise en charge exceptionnelle est censée permettre à chaque personne de bénéficier des soins adaptés à ses besoins sans crainte de ne pouvoir s’acquitter des sommes demandées. Le dispositif d’aide sera prolongé au-delà du 31 décembre 2020 si la situation sanitaire en Polynésie française le justifie.