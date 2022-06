Les sœurs Tauraa décrochent l'or au beach-volley

La 16e médaille d'or de la délégation tahitienne, à Saipan, a été décrochée, jeudi, par Kahaia et Heikura Tauraa au beach-volley. Les Polynésiennes ont dominé en finale du tournoi et en trois sets la paire vanuataise. Les hommes de leurs côtés, Jeremie Paraue et Raihau Mare, ont du déclaré forfait en demi-finale après la blessure de Mare.



Un parcours sans faute et pavé d'or pour les sœurs Kahaia et Heikura Tauraa sur le sable de Saipan. Invaincues après les phases de groupe, les Tahitiennes ont abordé, jeudi, les phases finales du tournoi de beach-volley comme les grandissimes favorites pour la médaille d'or. Et elles ont répondu présentes.



Elles ont d'abord écarté en demi la paire des Îles Salomon. Puis en finale les sœurs Tauraa avaient rendez-vous avec le Vanuatu. Les Tahitiennes ont empoché le premier set 21-18 avant de lâcher le suivant sur le score de 21-23. Et dans la manche décisive Kahaia et Heikura Tauraa allaient prendre le meilleure sur leurs adversaires pour s'imposer finalement sur le score de 15-13 dans le tie-break, et empocher ainsi la 16e médaille d'or pour Tahiti. Une revanche prise après la défaite en finale en 2019 aux Samoa par la paire Vaihere Fareura-Emere Mau.



Chez les hommes, le duo Jeremi Paraue-Raihau Mare a dû déclarer forfait en demi-finale après la blessure de Mare en début de match.