Les six finalistes de Nescafé Star au complet

Tahiti, le 28 mai 2021 - Anui Teihoarii, Tahiarii Teuira et Ravahere Hart ont décroché jeudi soir les trois derniers tickets pour la finale du concours Nescafé Star, à l'issue du second concert privé diffusé en direct sur TNTV.



Les trois derniers finalistes de la 7e saison du concours Nescafé Star ont été sélectionnés jeudi soir, à l'issue du second concert privé diffusé en direct sur TNTV. Anui Teihoarii, Tahiarii Teuira et Ravahere Hart rejoingnent ainsi Mael Teriioania, Mathilde Saradin et Herman Tepapa qui avaient été sélectionnés lors du premier concert privé de cette édition 2021 du concours de chants. On connait donc aujourd'hui les six finalistes qui s'affronteront au cours de la grande finale du concours, samedi 26 juin.



Les six candidats en lice jeudi soir pouvaient compter sur la présence de leurS coachs Reva Juventin et Raimana Bareille durant toute la soirée pour les soutenir et leur donner les derniers conseils. Pour venir à bout de son stress, "il faut penser à quelque chose d’agréable" leur a conseillé Raimana, tandis que Reva les incitait à faire des exercices de respiration.



Les prestations offertes par chaque candidat ont été notées par un jury composé de Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere. Tous trois font leur retour dans le concours cette année. Chaque concurrent pouvait être supporté par les votes du public. Ces soutiens comptaient pour un quart de la note finale et pouvaient tout faire basculer jusqu'à la dernière minute.



Les candidats ont terminé la soirée avec des duos. Et Anui et Kurt ont même fini par faire danser le staff présent en coulisse avec leur interprétation de Stand By Me de B.E King.