Les serveurs stagiaires de Faaroa éva-lués

RAIATEA, le 1 juillet 2020 - La semaine dernière, neuf stagiaires du restaurant pédagogique du Centre de formation pour adultes (CFPA) ont passé leur évaluation de fin de stage de serveurs.



L'évaluation de fin de stage de serveurs s'est déroulé sur trois jours avec chaque fois 18 convives et seulement trois stagiaires à chaque session qui gèrent chacun une table de quatre et une table de deux. Deux types de services étaient au programme : au "guéridon" et "à l’assiette".



Dix-huit couverts étaient donc dressés le midi par les candidats à l’évaluation finale, sous les yeux des deux examinateurs professionnels venus du privé, Patricia et Alexandre. Les plats sont mijotés en cuisine sous l’œil avisé de la formatrice, Emmanuelle, intraitable sur la qualité des préparations.



Les clients arrivent à 11h30 et repartent avant 13 heures pour que les élèves puissent ranger et se préparer à rejoindre les salles de formation. La prestation se veut d’un rapport qualité/prix imbattable.



La crise sanitaire a légèrement perturbé cette session 2019/2020 car pendant le confinement, les stagiaires n’ont pu réaliser leur seconde période en entreprise dans les établissements des Raromatai. Ce qui ne nuit en rien à la qualité et la validité de leur titre professionnel.



Leur formateur, Olivier Ethevenin, a affirmé, non sans fierté, que depuis fort longtemps on retrouve, à Tahiti principalement, mais aussi dans les grands hôtels de Bora-bora et même jusqu’à Nukutepipi, les meilleurs éléments issus du CFPA de Faaroa.



Le centre jouit d’un emplacement géographique épatant avec une vue sur la caldera du volcan à l’origine de Raiatea. Il jouxte le collège de Faaroa et le CJA, tous situés dans la même baie, à 20 minutes de Uturoa.