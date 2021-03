Les secrets de la couleur des perles noires dévoilés

Le premier article dévoile les résultats de travaux menés sur l'identification et le séquençage des gènes responsables des principales couleurs de nos perles noires. Petite précision préalable pour les profanes, la production de perles repose sur une greffe entre deux huitres. L'huître “donneuse” permet de prélever un greffon alors que l'huître “receveuse” ne sert que de couveuse pour la future perle noire, rappelle l'Ifremer. Le greffon est prélevé sur le manteau de l'huître perlière –“un fin voile de chair qui assure la croissance et le développement de la coquille”– et permet le dépôt de nacre sur un nucleus inséré dans l'huître receveuse.



La couleur de la future perle sera donc similaire à celle de l'intérieur de la coquille de l'huître donneuse : “le greffon étant porteur du bagage génétique de cette dernière”. Des coquilles de notre huître perlière locale, la “Pinctada margaritifera”, dont les couleurs principales sont le jaune, le vert et le rouge, en plus des coquilles noires ou albinos que l'on retrouve dans nos eaux. Comme l'explique le chercheur et auteur du premier article publié le 15 mars dernier, Pierre-Louis Stenger : “Les différences de couleur des perles sont dues à des nuances subtiles dans l’expression de ce cocktail de gènes”. Dans un communiqué consacré à ces deux études, l'Ifremer précise que “le premier article tout juste publié a révélé que sept gènes sont exprimés majoritairement chez les huîtres perlières ayant une coquille interne jaune, dix-neuf sont associés au vert, et vingt-quatre au rouge.”



Pour identifier les gènes responsables des couleurs des perles, les chercheurs ont procédé au séquençage des gènes du greffon. “Une méthode analogue à celle qui permet d’identifier les variants du SARS-Cov2”, glisse l'Ifremer. Et la conclusion des chercheurs est que les gènes responsables des différents pigments des perles “sont probablement présents dans toutes les perles, mais la couleur dominante provient d'une variation de l'expression des gènes”. Et si dans la nature la couleur des coquilles est souvent grise/noire ou fortement polychromatique, il sera désormais possible d'identifier parmi les greffons ceux qui permettront de produire “des perles aux couleurs monochromatiques saturées, moyen prometteur de produire moins de perles, mais de meilleure qualité.” Un procédé encore compliqué à mettre en pratique même si, pour le chercheur Pierre-Louis Stenger : “Ces résultats sont fondateurs pour l’avenir de la perliculture, car ils vont faciliter la sélection des animaux pour les producteurs”.