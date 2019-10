Les savoir-faire des Tuha’a Pae exposés

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - Jusqu’au 3 novembre, vous pourrez découvrir la beauté des produits issus de l’archipel des Australes, dans le hall de l’assemblée. Plus de 80 exposants vous présentent leurs créations artisanales.



La 18e édition du Salon des îles Australes a ouvert ses portes hier dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française. Durant 15 jours, plus de 80 exposants vous présentent leurs créations en coquillage, en bois ou en pae’ore.



Cet événement est organisé par le Comité organisateur des expositions artisanales des îles Australes (Coeaa), présidé par Ramona Tevaearai. Cette année, le thème retenu est « Ha’afaufa’a mai i te ora o te rima’ī i roto i te moana e i ni’a i te henua » ( Valoriser la diversité des merveilles de l’artisanat en mer et sur terre ).



Colliers, chapeaux, paniers, sculptures… le comité organisateur veut, à travers ce salon, promouvoir le talent des artisans. D’ailleurs, un concours de décoration des stands est mis en place afin de leur permettre d’exprimer leur créativité.



Le Salon des îles Australes ouvrira ses portes tous les jours, jusqu’au 3 novembre, de 8 heures à 17 heures.