Les salariés de TRE réintégrés

Tahiti, le 9 février 2023 – La situation sociale s'est apaisée chez TRE Transports, où les employés qui avaient saisi l'inspection du travail ont été réintégrés ces derniers jours. Le tribunal du travail est désormais uniquement saisi du décompte des rappels de salaires des employés.



Fin de feuilleton judiciaire chez TRE Transports. Deux semaines après la nouvelle manifestation des employés à Motu Uta, la société a réintégré l'ensemble de son personnel et l'audience du tribunal du travail qui s'est tenue jeudi matin n'avait "plus d'objet". La juridiction devait se prononcer sur les astreintes à "un million de Fcfp par jour" demandées pour réintégrer plusieurs salariés que la direction de la société avait laissés sur le carreau, alors même qu'ils bénéficiaient tous d'un jugement de transfert de leur contrat de travail chez TRE Transports. "La direction a réintégré les salariés, visiblement sous la pression de la procédure", expliquait l'avocat des employés, Me Quinquis, à la sortie de l'audience jeudi matin. "Il ne reste plus maintenant pour le tribunal qu'à examiner la question du décompte des rappels de salaire durant cette période." Dans ce dossier, un conflit social avait éclaté il y a deux mois après la cession de la société et le refus par la nouvelle direction d'acter le transfert des anciens salariés. Au terme d'un long bras de fer et d'une grève débutée le 16 décembre, les salariés avaient obtenu le transfert de leurs contrats le 17 janvier. Restait à réintégrer les salariés. C'est chose faite.