Les rivières britanniques dans un "état désespéré", selon une association

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 26/02/2024 - Les rivières britanniques sont dans un "état désespéré" à cause notamment de la pollution chimique, a averti lundi l'organisation Rivers Trust, qui surveille l'état des cours d'eau au Royaume-Uni et en Irlande.



Selon ce document qui s'appuie sur des données officielles datant de 2022, aucun tronçon de rivière en Angleterre ou en Irlande du Nord ne peut être considéré en "bon" état général, à cause de la pollution provoquée par les eaux usées, les pesticides ou le plastique issu de l'industrie.



Ces résultats sont publiés alors que le scandale des rejets massifs d'eaux usées dans les rivières et la mer par les compagnies des eaux a provoqué de vives inquiétudes sur leur qualité.



En Angleterre, un quart des rivières sont dans un état qualifié de "médiocre" à "mauvais", mêlant pollution chimique et état écologique dégradé, évalué en s'appuyant sur la santé des plantes aquatiques, des poissons et des insectes.



De fait, toutes les rivières anglaises sont considérées dans un mauvais état chimique, souligne ce rapport, et seulement 15% d'entre elles sont dans un bon état écologique.



Le directeur général du Rivers Trust Mark Lloyd a qualifié l'état de ces rivières, réservoirs de biodiversité, de "désespéré" et a regretté l'absence de progrès "malgré toutes les annonces, les initiatives, les communiqués de presse, les changements de ministres et tout le reste".



"Beaucoup d'argent est dépensé pour l'eau et l'environnement, mais il est incroyablement mal dépensé", a poursuivi M. Lloyd, qui réclame plus d'investissement dans la surveillance des cours d'eau et une réglementation plus stricte pour punir les pollueurs.



Au lieu d'avoir des cours d'eau "clairs, où les gens pourraient nager" ou pêcher, de nombreuses rivières se tarissent l'été ou sont envahies d'algues vertes, alors qu'elles sont de puissants leviers pour lutter contre le changement climatique et notamment les inondations.



Dans le détail, la situation est légèrement meilleure au Pays de Galles, où près de la moitié des tronçons de rivière sont en "bon" état général du fait d'une moindre pollution chimique. La surveillance est toutefois moins rigoureuse que dans le reste du Royaume-uni, pointe le Rivers Trust.



En Irlande, où le bilan global est à peu près équivalent, l'organisation note aussi que 94% des segments de rivières n'ont pas fait l'objet d'un évaluation de la présence de polluants chimiques.



La situation semble toutefois s'améliorer en Ecosse, avec 57% des segments fluviaux analysés en "bon" ou "meilleur" état, et 23 tronçons qui affichent des progrès depuis 2020.