Les riverains de la Punaru'u réagissent après l’accident mortel

PUNAAUIA, le 11 juin 2019 - Ce lundi un homme de 25 ans a trouvé la mort dans la vallée de la Punaru’u en chutant de son scooter. L'association Fatu fenua no te fa’a o Punaru’u Vai Ora a insisté dans un communiqué que cette vallée est devenue "une zone de non-droit" où les incivilités se multiplient. L'association réclame la fermeture de la vallée.



L’association Fatu Fenua no te Fa’a o Punaru’u Vai Ora, présidée par Nelly Tumahai, a tenu à réagir suite au décès d'un homme de 25 ans ce lundi dans la vallée de la Punaru'u. Selon Polynésie la 1ère, ce dernier rentrait d'une soirée passée dans ladite vallée.



Dans un communiqué l'association insiste sur le fait que la vallée est devenue aujourd'hui une "zone de non-droit" où les incivilités se multiplient.



L'association se positionne pour faire cesser toutes ces nuisances : "Incivilités diverses environnementales, insécurité route d’accès, habitations illégales en zone rouge, regroupements illégaux de personnes, débauches. Fatu Fenua no te Fa’a o Punaru’u Vai Ora demande aux autorités et soutient le tavana de Punaauia pour fermer la Vallée."



Selon l'association, "pour atteindre les objectifs du Livre Blanc de la Punaru’u à horizon 2025, lancés par la ville de Punaauia en 2010, la vallée de la Punaru’u, sur sa deuxième partie en plaine et jusque dans ses hauteurs doit désormais être sanctuarisée afin que la nature se régénère et reprenne ses droits."