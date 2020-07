Les résultats du second groupe du bac 2020 au fenua

Tahiti, le 3 juillet 2020 - La direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) a diffusé ce vendredi la liste des candidats admis à l'issue des épreuves du second groupe du Baccalauréat général et technologique, session 2020 en Polynésie française. Une épreuve qui a tenu compte cette année du contrôle continu, puisque les épreuves ont été annulées en raison de l'épidémie de coronavirus.



(Seuls apparaissent sur cette liste les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leurs résultats à la presse.)