Les résultats du certificat de formation générale

PAPEETE, le 3 juillet 2019. Voici la liste des personnes ayant obtenu leur certificat de formation générale (CFG). Seuls les candidats qui ne se sont pas opposés, lors de leur inscription, à communiquer leurs résultats dans la presse apparaissent dans la liste.
AGNIERAY HÉRALD TERIKI
AH SCHA MAITUA MIKE
AKA TIAIHAU BRUCE HIKU
AMARU JULIE TEUMERE
ARAI LOUIS TEHINA ATANAS
ARO TANI BENJAMIN
ATGER VAHINEAU CAROLINE
ATUAHIVA TERANIE
AVAE MAURI
BEA YANNICK TAURANGA
BOOSIE MITIVAI MIRIARII
BREDIN TERAMANA JEFFREY
CADET MUNANUI JACQUES WALTE
CHAND TEMEHANI TAPUNUI ALLAN
CHANG SI MEN HEREMOANA TEVAEARAI KEHEAMANU
CHANG SOI RAPHAËL TUU
CHAVEZ TEHEIARII IETELEELA FRANCIS
CHEE AYEE MIHINOA LOUISE
COQUILLE DE MONCOURT VAIHEANA ANABELLA
DEXTER HEIRANI ROSINE
DIRIDOLLOU LILIKOI'E TEUPOO MORGANE NARANAYA
DOMINGO HILLS ARIIHAU
EBB MALISSA TAIVINI POEHERE
EBB NARII RAYMOND
EDWIN HEIDI MAHINUI
ELLIS-DARROUZES LEON HEIA MARAU
FAAIPO REHU GARDENIA OHANA
FAATOA ARIINUI MICHAEL
FANAURAI SÉBASTIEN TAMATONA
FARE A PEE CHARLES JUNIOR TAMAHEI
FENUAITI JEAN RAIHAU TIHOTI
FLORES MELKI NOHOTUA
FLORES TOREA SÉRAMY MOTERAURI IOPHETA
GARBUTT RINGY VALEANA TEPOE
HAAPA GUILLAUME TAIAU ARII MATATINI
HAATANI RENÉ RAVATUA
HAITI LAMBERT AHUNAIKI
HAITI TAHIAHEAUPU HEIKEKAA O VAATETE
HALFON MAEVA REINE-CLAUDE
HATITIO AVEORA ELISABETH
HATITIO PITOHERE
HEIORO JUNIOR
HIKUTINI HEI-AKI
HOOTINI VAOKIA HERVÉ
HOTOEUA LUDIVINE SOLANGE TEUPOKOTEHITUTAI
HURIORE LIONEL WARREN
IOANE EMILIO RAIARII
IOANE NGARUE KENT-JUNIOR
ITAE KAHEALANY
KAIHA MELODIE TEANI
KAIMUKO TERAIPOE EMILIA
KAVERA TIAMATATUA TERII FATOGA JOHN
KEHAPUIA MARETA TUARAPO FRANÇOISE
LACOUR HEEANI MARUIA
LAURENT MONIQUE JULIE TURIA
LAUT MANOA JÉRÉMY DYLAN YUNE POUY
LEE RAIHAU JONATHAN
LEHARTEL MAUNANUI CHRISTOPHER
LEMAIRE VANIRA TAUPENAHEI IPOLEI
LENOIR TEUEA BRIGITTE
LENOIR VIRGINIE EMMA
LICHTLE NOE RAIATUA TEIKIHEETAI
MAI HINANO HEINUI WANDA
MAI MANEA TAVI JEAN-PIERRE
MAIHITI TEHEI CHRISTOPHE
MAIHOTA-PUA DIMITRY TEHAU TERAITUA
MAIHURI AREVAMANU TEREMOANA RODRIGUE
MAIRAU BAIROS TEAUTOA CLET
MAIROTO MAINE KEHAULANI
MAITI TUHEI TERIIRA ALFRED
MANEA URAVINI
MANUTAHI ESPERANCE HEREITI
MARERE HENRI THIERRY
MARUAE NAROHIA
MARURAI HAHEARII DYLAN HEIFARA
MATA MATAOA MATAARII EDGAR
MATAHUIRA MONOIHERE WINDY
MATAURUA ARIITEHAU
MAUAHITI MIHIMANA ALEXANDRE LAYARE
MAURU-ROAPAMOA TEHAUMITI
MEKENESE VESILIO PULUFEGU
MERETA HINATEA LAÏZA REVA
MERVIN OTAKO
METUA TEANINI HITIRERE MYRIAMA
MOE MOROURA LUCIEN
MORETA RUDY TEIVA MATA TE TAURU
MOU AMAITERAI BENJAMIN IOANE
NATUA APAHERENUI CANDICE KARINE
NAUTA WENDY
NENA KAHAI KENSHIRO MANUTAHI
NOHO MANARII RUAREI FRANÇOIS
OHU HIKUTEMOANANUI STELLIO
OTI MATHIAS AITO HEIFARA
OTTO EMMA OCEANE HEIONAIKI
OTTO LOUISE VAEHIU HINAUARIKI
PAHUATINI JEAN-FRANÇOIS MAUIKI
PANGIER HINATEA LAETITIA
PATERE CHRISKÉVIN ANETERIA
PAUTU TOAREI MIKE
PAVAU KURAVEHENUI ADRIEN
PEA IOTUA
PENI VANCE FARAHERE KALANI
PERRY GEORGES DAMAS JUNIOR MANATERAI
PEU STÉPHANE TEFANOE AHUI MARCO
PIOKOE ANTONNIA HINA
PIOKOE-TAHU NAVEHEI CLOTHILDE
PIRIOTUA MANIHII TEKUAHOOKI AYMERIC
POU TEKAUTORO MANUTEA HEIRUPERAGI
PUAHIO MEHERIOARII CÉCILE EMERE
PUARAI TAUTU
PUHAVAHIEI TEUAMAHIKIKUA JONAS
PUHETINI KEVAN PAUL TEIKIHOANUKU
PUHETINI RAINUI KENJI
PUKOKI HEIMA PUARATA RAUREGA VAIAORE
PUNAA AHURAI DIXON
PUNU MARUIA MEREANA
PUTOA HEIPOE SOREYA KEALANI
RAAPOTO TOROMONA ATONIA JORDAN EDWIN
RAGIVARU POU
RATA THIERRY MAITUPAVA
RAUFEA CHARLEY ARETI RAUTERAI
REHUA ADRIEN FAKARANU TEHEIMAEVA
RIARIA ANGAIO
ROE KAHAIA GWENDOLINE
ROHI TAHIMANARII IOPA NEHEMIA
SHAN-PHANG TEPUAHITINUI ANAVAI
SMOUTS TEREVA JEOFFREY
SOYEZ CLAUDE OROMONA MICHEL
TAAVIRI TEARIINUI
TAEAE HEREMOANA DAN
TAERO CLAYTON ARIIHAUNUI LÉONARD
TAERO HEREMANA BRYAN RORENI JAMES
TAHITO ANAVAI WINTA
TAHUHUTERANI FELICIA AHETUA
TAHUHUTERANI TETUANUI GHISLAINE
TAHUTINI AMO ARMAND
TAIORE MONIQUE HAAHEI
TAMU ROSETTE EKETERA HEITIARERAU
TANE CHEYENNE RAVANUI
TAORA LUCIA HINANUI
TAPI CHRISTOPHER TEHAUOHIVA HEIMOANA VERITAHI
TARAIHAU TEMATITI MOANATEA DENIS TARIANA
TARINA MARURAGI FÉLIX JOSEPH
TARIU HANAIA HANILEY EDWIGE
TAUHIRO TEMARAMANUI TERAIMAEVA
TAUREI KENEKI KARL
TAURUA HOTUARII VETEA
TAVERE ALAN AHURAI
TAVERE TEVAHINERIMARAU
TEAHUOTOGA DIMITRI TUGANA
TEAHUTAPU KAEHA ADRINE
TEANIHI LANIHEI JULIA
TEAOTU JOLINA HURA
TEARIKI HEITAPU
TEAUTOUA YAMILEY VAHINETUPURII
TEAVAE RAUANA LOURDES
TEFAAORA HINAROURU LINA
TEHARURU HEREITI EVELYNE QUEENSEE
TEHEI TEHEIARII ROLAND ISMAEL
TEHEIURA RAILANI IRÈNE FAKATARA MARAKIANA
TEHINA VEHIA OPHELY
TEHINA WILLYENNE PUREA GERMAINE
TEHIVA MAHINUITEPO ANDRÉ
TEIHOTAATA RUPEA MOISE
TEIHOTIA LYDIA GAHONO HINENAO
TEIHOTU TAOAHERE
TEIKIVAEOHO HITIMAHANA KALANI
TEINA TIFFANY RANITEA
TEINAORE TEARIIHERE TAMATOA MIKE HEREARII
TEIRI HOTURAI ORIRAU
TEKOPUNUI TINIRAU PAUL
TEKURIO TETAKU JOSEPH
TEKURIO YEUNG RAIZEN KAINUKU
TEMARII THOMAS TEMATAFAARERE
TEMAURI CLARTON NAURA
TEOROI TERIIMANAITERAI TEREROA MAXIMO
TEOTAHI HEIMANA EMILE TAMAHERE
TEPA NANDO TERAIVAIORO TOTI YVES
TEPA TETUI CLÉMENCE
TEPA VAHINE MARIA
TEPEA HUNI TAVITA MANUTAHI
TERAIAMANO MAHANATEA TUPOU
TEREOPA HEREHAU
TEREUA LEIPUALANI TUTERA MIRIAMA
TERIITAUMIHAU ELYCIA ERI
TERIITEHAU GORDIE TETIKI SANG
TETAINANUARII SHERYDAN TIARE
TETAURU MANUARII
TETOHU DENIS TIONITIO KEOTETE
TETOHU GISLÈNE TEKUAPUHEANI
TETUAITEARATAI TEIVA JORDON
TETUAROA HUNARII
TETUIRA RITUA TEREVANUI CYRIL
TETUIRA YANN MATAIOITI
TIAIHO TERIIMANA PAUL
TIATIA REMUNA CÉCILIA IMELDA
TIATOA RAIHAU ANDY
TIIHIVA TEHANI MILCAH
TINORUA AXEL KEANU
TOHETIAATUA THOMAS KAHUKUNA
TOHUHUOTOHETIA WALLIS HEIMANARII
TOOFA JEFF TEPOHEIVA
TOUATINI YOAN KEHU
TOUNG YOUNG APERA
TSANG YEE KEE GUSTAVE ROPATI
TUANIA MARUTEA OCÉAN
TUARIIHIONOA TEVAI-ARII HARRYSON
TUERA ANNE- MARIE TEHEIPUA
TUHARIUA GÉDÉON VEHIARAI
TUIA WALLACE TAAROA
TUPUAIOORO CELESTIN HAUNUI
VAEHEANA DORÉLE VAIKEHU
VAEHEANA NAOMI NORMAN VAIPUNA
VAHINEMOEA SHIRLEY KAHAYA LINA
VANAA PATRICE PUNUA PUNIAVA
VIRASSAMY PAUL JONAS
VIRASSAMY TEURA CHARLINE
AGNIERAY HÉRALD TERIKI
AH SCHA MAITUA MIKE
AKA TIAIHAU BRUCE HIKU
AMARU JULIE TEUMERE
ARAI LOUIS TEHINA ATANAS
ARO TANI BENJAMIN
ATGER VAHINEAU CAROLINE
ATUAHIVA TERANIE
AVAE MAURI
BEA YANNICK TAURANGA
BOOSIE MITIVAI MIRIARII
BREDIN TERAMANA JEFFREY
CADET MUNANUI JACQUES WALTE
CHAND TEMEHANI TAPUNUI ALLAN
CHANG SI MEN HEREMOANA TEVAEARAI KEHEAMANU
CHANG SOI RAPHAËL TUU
CHAVEZ TEHEIARII IETELEELA FRANCIS
CHEE AYEE MIHINOA LOUISE
COQUILLE DE MONCOURT VAIHEANA ANABELLA
DEXTER HEIRANI ROSINE
DIRIDOLLOU LILIKOI'E TEUPOO MORGANE NARANAYA
DOMINGO HILLS ARIIHAU
EBB MALISSA TAIVINI POEHERE
EBB NARII RAYMOND
EDWIN HEIDI MAHINUI
ELLIS-DARROUZES LEON HEIA MARAU
FAAIPO REHU GARDENIA OHANA
FAATOA ARIINUI MICHAEL
FANAURAI SÉBASTIEN TAMATONA
FARE A PEE CHARLES JUNIOR TAMAHEI
FENUAITI JEAN RAIHAU TIHOTI
FLORES MELKI NOHOTUA
FLORES TOREA SÉRAMY MOTERAURI IOPHETA
GARBUTT RINGY VALEANA TEPOE
HAAPA GUILLAUME TAIAU ARII MATATINI
HAATANI RENÉ RAVATUA
HAITI LAMBERT AHUNAIKI
HAITI TAHIAHEAUPU HEIKEKAA O VAATETE
HALFON MAEVA REINE-CLAUDE
HATITIO AVEORA ELISABETH
HATITIO PITOHERE
HEIORO JUNIOR
HIKUTINI HEI-AKI
HOOTINI VAOKIA HERVÉ
HOTOEUA LUDIVINE SOLANGE TEUPOKOTEHITUTAI
HURIORE LIONEL WARREN
IOANE EMILIO RAIARII
IOANE NGARUE KENT-JUNIOR
ITAE KAHEALANY
KAIHA MELODIE TEANI
KAIMUKO TERAIPOE EMILIA
KAVERA TIAMATATUA TERII FATOGA JOHN
KEHAPUIA MARETA TUARAPO FRANÇOISE
LACOUR HEEANI MARUIA
LAURENT MONIQUE JULIE TURIA
LAUT MANOA JÉRÉMY DYLAN YUNE POUY
LEE RAIHAU JONATHAN
LEHARTEL MAUNANUI CHRISTOPHER
LEMAIRE VANIRA TAUPENAHEI IPOLEI
LENOIR TEUEA BRIGITTE
LENOIR VIRGINIE EMMA
LICHTLE NOE RAIATUA TEIKIHEETAI
MAI HINANO HEINUI WANDA
MAI MANEA TAVI JEAN-PIERRE
MAIHITI TEHEI CHRISTOPHE
MAIHOTA-PUA DIMITRY TEHAU TERAITUA
MAIHURI AREVAMANU TEREMOANA RODRIGUE
MAIRAU BAIROS TEAUTOA CLET
MAIROTO MAINE KEHAULANI
MAITI TUHEI TERIIRA ALFRED
MANEA URAVINI
MANUTAHI ESPERANCE HEREITI
MARERE HENRI THIERRY
MARUAE NAROHIA
MARURAI HAHEARII DYLAN HEIFARA
MATA MATAOA MATAARII EDGAR
MATAHUIRA MONOIHERE WINDY
MATAURUA ARIITEHAU
MAUAHITI MIHIMANA ALEXANDRE LAYARE
MAURU-ROAPAMOA TEHAUMITI
MEKENESE VESILIO PULUFEGU
MERETA HINATEA LAÏZA REVA
MERVIN OTAKO
METUA TEANINI HITIRERE MYRIAMA
MOE MOROURA LUCIEN
MORETA RUDY TEIVA MATA TE TAURU
MOU AMAITERAI BENJAMIN IOANE
NATUA APAHERENUI CANDICE KARINE
NAUTA WENDY
NENA KAHAI KENSHIRO MANUTAHI
NOHO MANARII RUAREI FRANÇOIS
OHU HIKUTEMOANANUI STELLIO
OTI MATHIAS AITO HEIFARA
OTTO EMMA OCEANE HEIONAIKI
OTTO LOUISE VAEHIU HINAUARIKI
PAHUATINI JEAN-FRANÇOIS MAUIKI
PANGIER HINATEA LAETITIA
PATERE CHRISKÉVIN ANETERIA
PAUTU TOAREI MIKE
PAVAU KURAVEHENUI ADRIEN
PEA IOTUA
PENI VANCE FARAHERE KALANI
PERRY GEORGES DAMAS JUNIOR MANATERAI
PEU STÉPHANE TEFANOE AHUI MARCO
PIOKOE ANTONNIA HINA
PIOKOE-TAHU NAVEHEI CLOTHILDE
PIRIOTUA MANIHII TEKUAHOOKI AYMERIC
POU TEKAUTORO MANUTEA HEIRUPERAGI
PUAHIO MEHERIOARII CÉCILE EMERE
PUARAI TAUTU
PUHAVAHIEI TEUAMAHIKIKUA JONAS
PUHETINI KEVAN PAUL TEIKIHOANUKU
PUHETINI RAINUI KENJI
PUKOKI HEIMA PUARATA RAUREGA VAIAORE
PUNAA AHURAI DIXON
PUNU MARUIA MEREANA
PUTOA HEIPOE SOREYA KEALANI
RAAPOTO TOROMONA ATONIA JORDAN EDWIN
RAGIVARU POU
RATA THIERRY MAITUPAVA
RAUFEA CHARLEY ARETI RAUTERAI
REHUA ADRIEN FAKARANU TEHEIMAEVA
RIARIA ANGAIO
ROE KAHAIA GWENDOLINE
ROHI TAHIMANARII IOPA NEHEMIA
SHAN-PHANG TEPUAHITINUI ANAVAI
SMOUTS TEREVA JEOFFREY
SOYEZ CLAUDE OROMONA MICHEL
TAAVIRI TEARIINUI
TAEAE HEREMOANA DAN
TAERO CLAYTON ARIIHAUNUI LÉONARD
TAERO HEREMANA BRYAN RORENI JAMES
TAHITO ANAVAI WINTA
TAHUHUTERANI FELICIA AHETUA
TAHUHUTERANI TETUANUI GHISLAINE
TAHUTINI AMO ARMAND
TAIORE MONIQUE HAAHEI
TAMU ROSETTE EKETERA HEITIARERAU
TANE CHEYENNE RAVANUI
TAORA LUCIA HINANUI
TAPI CHRISTOPHER TEHAUOHIVA HEIMOANA VERITAHI
TARAIHAU TEMATITI MOANATEA DENIS TARIANA
TARINA MARURAGI FÉLIX JOSEPH
TARIU HANAIA HANILEY EDWIGE
TAUHIRO TEMARAMANUI TERAIMAEVA
TAUREI KENEKI KARL
TAURUA HOTUARII VETEA
TAVERE ALAN AHURAI
TAVERE TEVAHINERIMARAU
TEAHUOTOGA DIMITRI TUGANA
TEAHUTAPU KAEHA ADRINE
TEANIHI LANIHEI JULIA
TEAOTU JOLINA HURA
TEARIKI HEITAPU
TEAUTOUA YAMILEY VAHINETUPURII
TEAVAE RAUANA LOURDES
TEFAAORA HINAROURU LINA
TEHARURU HEREITI EVELYNE QUEENSEE
TEHEI TEHEIARII ROLAND ISMAEL
TEHEIURA RAILANI IRÈNE FAKATARA MARAKIANA
TEHINA VEHIA OPHELY
TEHINA WILLYENNE PUREA GERMAINE
TEHIVA MAHINUITEPO ANDRÉ
TEIHOTAATA RUPEA MOISE
TEIHOTIA LYDIA GAHONO HINENAO
TEIHOTU TAOAHERE
TEIKIVAEOHO HITIMAHANA KALANI
TEINA TIFFANY RANITEA
TEINAORE TEARIIHERE TAMATOA MIKE HEREARII
TEIRI HOTURAI ORIRAU
TEKOPUNUI TINIRAU PAUL
TEKURIO TETAKU JOSEPH
TEKURIO YEUNG RAIZEN KAINUKU
TEMARII THOMAS TEMATAFAARERE
TEMAURI CLARTON NAURA
TEOROI TERIIMANAITERAI TEREROA MAXIMO
TEOTAHI HEIMANA EMILE TAMAHERE
TEPA NANDO TERAIVAIORO TOTI YVES
TEPA TETUI CLÉMENCE
TEPA VAHINE MARIA
TEPEA HUNI TAVITA MANUTAHI
TERAIAMANO MAHANATEA TUPOU
TEREOPA HEREHAU
TEREUA LEIPUALANI TUTERA MIRIAMA
TERIITAUMIHAU ELYCIA ERI
TERIITEHAU GORDIE TETIKI SANG
TETAINANUARII SHERYDAN TIARE
TETAURU MANUARII
TETOHU DENIS TIONITIO KEOTETE
TETOHU GISLÈNE TEKUAPUHEANI
TETUAITEARATAI TEIVA JORDON
TETUAROA HUNARII
TETUIRA RITUA TEREVANUI CYRIL
TETUIRA YANN MATAIOITI
TIAIHO TERIIMANA PAUL
TIATIA REMUNA CÉCILIA IMELDA
TIATOA RAIHAU ANDY
TIIHIVA TEHANI MILCAH
TINORUA AXEL KEANU
TOHETIAATUA THOMAS KAHUKUNA
TOHUHUOTOHETIA WALLIS HEIMANARII
TOOFA JEFF TEPOHEIVA
TOUATINI YOAN KEHU
TOUNG YOUNG APERA
TSANG YEE KEE GUSTAVE ROPATI
TUANIA MARUTEA OCÉAN
TUARIIHIONOA TEVAI-ARII HARRYSON
TUERA ANNE- MARIE TEHEIPUA
TUHARIUA GÉDÉON VEHIARAI
TUIA WALLACE TAAROA
TUPUAIOORO CELESTIN HAUNUI
VAEHEANA DORÉLE VAIKEHU
VAEHEANA NAOMI NORMAN VAIPUNA
VAHINEMOEA SHIRLEY KAHAYA LINA
VANAA PATRICE PUNUA PUNIAVA
VIRASSAMY PAUL JONAS
VIRASSAMY TEURA CHARLINE