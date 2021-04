Les restrictions sanitaires prolongées jusqu'au 30 avril en Polynésie

Reconduction du dispositif des mesures sanitaires et réglementaires applicables en Polynésie française depuis le 11 mars :



- Interdiction des rassemblements de plus de 15 personnes sur la voie publique et dans tout lieu ouvert au public ;



- Ouverture des foires, expositions et salons, sous réserve de limiter le nombre d’exposants et de respecter la jauge maximale de public autorisé ;



- Ouverture de certaines salles de jeu ;



- Ouverture des bars dans le respect des mesures applicables aux restaurants ;



- Possibilité pour les salles de spectacles et de conférence d’accueillir jusqu’à 500 personnes (masquées), dans la limite de 50 % de la capacité d’accueil maximale des salles ;



- Couvre-feu à Tahiti et Moorea de 22h à 4h tous les jours ;



- Port du masque demeure obligatoire dans les centre-villes, transports et établissements recevant du public ;



- Interdiction des évènements festifs, bingos, combats coqs, vides-greniers ;



- Fermeture des salles des fêtes et polyvalentes, tentes et chapiteaux, discothèques, pirogues à bringue ;



- Limitation de la capacité d’accueil dans les établissements sportifs.



Deux nouveaux ajustements ont été décidés par les autorités :



- les compétitions sportives pourront désormais se tenir avec du public assis (et non plus à huis clos) et espacé d’un mètre, soit 1 siège sur 2, dans le respect des protocoles sanitaires établis. Les espaces de restauration ou de consommation de boissons sont interdits ;



- la limite du nombre d’exposants dans les foires, expositions et salons est portée de 50 à 100 exposants.