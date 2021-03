Les réservations de billets d’avion pour le fenua chutent de 55%

Tahiti, le 22 mars 2021 – Dans sa dernière newsletter sur la veille des marchés, Tahiti tourisme ajoute un nouvel indicateur, celui du nombre de billets émis sur une période donnée, en l’occurrence ici pour des séjours entre février 2021 et février 2022. Des intentions de voyage au fenua en chute de 55% comparées à la même période en 2020.



Les professionnels du tourisme s’y attendaient. Après le second confinement national (du 29 octobre au 15 décembre), la saison creuse de janvier à avril s’annonçait particulièrement difficile. Les derniers chiffres de Tahiti Tourisme dans sa newsletter du 12 mars sur la veille des marchés confirment ces craintes. La saison creuse en 2021, doublée d’une nouvelle suspension des vols depuis et vers la Polynésie début février, entraîne un plongeon de -85% par rapport à 2020. Ainsi du 1er janvier au 13 mars 2021, seuls 4 575 touristes ont été accueillis en Polynésie contre 36 936 en 2020 à la même période.



Sur ces derniers visiteurs, Tahiti tourisme enregistre une majorité de Français bien-sûr, soit 50% de parts de marché avec 2 273 personnes. Des touristes qui ont eu le temps de finir leur séjour dans les îles avant de rentrer chez eux. Viennent ensuite les États-Unis, avec 39% de parts, soit 1 775 visiteurs.



Les prochains mois ne s’annoncent guère plus réjouissants à en croire les chiffres du tourisme mondiale. Selon ForwardKeys, au 28 février, les billets d'avion –uniquement pour les compagnies et agences de voyage affiliées à l’association internationale du transport aérien (IATA)– réservés dans le monde pour des voyages compris entre février 2021 et février 2022 chutent également de -82% comparé à la même période l'année précédente. Il faut dire qu’un tiers seulement des destinations dans le monde sont ouvertes au tourisme, un tiers d’entre-elles sont partiellement ouvertes et les 32% restants sont fermées, rappelle la société spécialisée dans l’analyse des données touristiques.



Le plein de touristes américains



Dans ce contexte, la Polynésie n’est pas épargnée, enregistrant au 28 février une chute de 55% de billets d’avion réservées pour des voyages compris entre février 2021 et février 2022. Un carnet de commande qui s’est creusé avec le phénomène de saisonnalité alors que seulement deux semaines plus tôt, la tendance était encore de -47%. Ainsi à ce jour, seuls 18 783 billets d'avion ont été émis pour des séjours en Polynésie entre mars et août 2021.



Et sur cette période, ce sont les Américains qui arrivent en tête des intentions de séjour avec une écrasante majorité de 13 560 réservations, soit près de 70%. “Plus de 60% des voyageurs américains ont débuté la planification de leur prochain voyage au cours de la semaine du 15 février 2021, et 15,1% d'entre eux ont réservé leur voyage, note Tahiti tourisme. Un pourcentage croissant de voyageurs américains déclarent qu'ils entreprendront au moins un voyage de loisir au cours des trois prochains mois, maintenant (54,6%)“, avec des périodes de voyage qui se concentrent entre juin et octobre 2021.



Pour autant la Polynésie s’en sort mieux que ses concurrents aux conditions d'entrée similaires aux nôtres : -83% de billets émis aux Seychelles et -60% aux Maldives selon Tahiti tourisme.



Des chiffres à prendre cependant avec précaution, d’abord parce qu’ils ne couvrent pas la totalité du marché, mais aussi parce qu’il faut tenir compte de tous les billets pour lesquels il n’y a pas encore de nouvelles dates de voyage, beaucoup de billets ayant été reportés. Parmi les billets émis pour des voyages au mois de mars 2021 par exemple, sont comptabilisés les billets qui n'ont pas été annulés tels que les avoirs.