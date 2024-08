Les recherches pour retrouver Lina reprennent en Haute-Saône

Saulx, France | AFP | mardi 06/08/2024 - Après trois jours de pause, les recherches pour retrouver Lina ont repris mardi, cette fois dans une forêt de Haute-Saône, à plus de 130 km du lieu de la disparition de l'adolescente, en septembre dernier dans le Bas-Rhin.



Ces recherches, dans le secteur de Saulx, impliquent 90 gendarmes, accompagnés de chiens formés à la détection de restes humains, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, confirmant des informations de L'Est républicain.



Les gendarmes bloquent un chemin forestier perpendiculaire à la RN 57, a constaté un journaliste de l'AFP, qui a vu passer deux gendarmes en moto cross ainsi que plusieurs voitures blanches garées à distance.



Selon le maire de Saulx, un village de 900 habitants à 15 km de Vesoul, la forêt, de 120 hectares, est un terrain plat utilisé pour le bois, la randonnée ou la chasse.



Depuis un an, une barrière a été installée pour éviter "des dépôts sauvages", a déclaré le maire, Benjamin Gonzales, cité par France Bleu. Un cadenas a été posé mais a été brisé à plusieurs reprises.



Des recherches avaient eu lieu sans résultat la semaine dernière dans le département voisin des Vosges, dans la forêt d'Anould, à une quarantaine de kilomètres au sud du lieu où Lina a disparu en Alsace. Pas moins de 45 hectares ont été ratissés en quatre jours par les gendarmes.



Une source proche du dossier avait indiqué lundi à l'AFP qu'aucune nouvelle fouille n'était prévue dans l'immédiat.



Lina a disparu samedi 23 septembre 2023 en fin de matinée. Elle avait quitté son domicile de Plaine, au pied du massif des Vosges, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante d'environ trois kilomètres. Elle devait prendre le train pour retrouver son petit ami à Strasbourg.



Malgré plusieurs battues les jours suivants, aucune trace de l'adolescente n'a été retrouvée. La jeune fille aurait 16 ans samedi 10 août.



L'enquête a toutefois connu un tournant le 26 juillet, avec l'annonce par le parquet de Strasbourg d'une "avancée majeure". L'ADN de Lina a été découvert dans une voiture volée, qui était recherchée par les enquêteurs car elle se trouvait non loin du lieu de la disparition de l'adolescente.



- Données de géolocalisation -



Principal suspect dans la disparition de Lina, Samuel G., un père de famille de 43 ans dépressif et consommateur de drogues, avait été contrôlé en début d'année au volant de cette voiture par des douaniers à Sigean (Aude), avant d'être condamné le 22 janvier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis pour refus de contrôle, mise en danger d'autrui, conduite d'un véhicule sous l'usage de stupéfiants, recel et vol.



Samuel G. s'est suicidé le 10 juillet chez lui à Besançon.



Comme dans les Vosges la semaine dernière, les recherches en Haute-Saône sont orientées par l'exploitation de la géolocalisation de la voiture, selon la source proche du dossier.



L'unité de fouille opérationnelle spécialisée (FOS) était sur place la semaine dernière. Il s'agit d'une unité du génie de l'Armée de terre, qui peut être sollicitée pour rechercher des corps enfouis ou enterrés.



"L'information judiciaire est actuellement dans une phase très active, de multiples actes étant en cours pour retrouver Lina et déterminer les circonstances de sa disparition", avait indiqué jeudi dans son dernier communiqué le procureur de la République adjoint de Strasbourg, Alexandre Chevrier.



"Un important travail d'enquête reste à accomplir pour parvenir à la manifestation de la vérité", avait-il souligné.