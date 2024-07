Les rameurs de Moorea rendent hommage à Maitha Moeino

Moorea, le 7 juillet 2024 - La sélection de va’a Moorea a rendu hommage, samedi, à Maitha Moeino, qui était décédé dans la passe de Haapiti lors de la Fa’a’ati Moorea 2023, en faisant la traversée Tahiti-Moorea en V6. Après 3 heures de rame, l’équipage, qui avait pris le départ à Taaone, s’est dirigé vers la passe de Haapiti, le lieu de l’accident, avant de procéder à une prière et à un jet de couronnes de fleurs.



Un an après le décès de Maitha Moeino, le District va’a de Moorea a tenu à lui rendre hommage samedi en organisant, avec la sélection de Moorea, une traversée Tahiti-Moorea à la rame. Pour rappel, Maitha Moeino était membre de l’équipage de la sélection de Moorea lors de la course Fa’a’ati Moorea le 8 juillet 2023, mais il s’est noyé lorsque leur pirogue a coulé dans la passe de Haapiti. C’est donc avec une certaine émotion que les membres de l’équipage ont décidé de refaire le même parcours à bord de leur pirogue, construite et baptisée Maitha il y a quelques mois en mémoire de leur ancien coéquipier.



Les rameurs ont pris le départ à 8 h 30 à Taaone pour se diriger vers la passe de Haapiti, en passant par la côte est de l’île Sœur. Une fois arrivés sur le lieu du drame, vers 11 h 30, Thierry Tapu, un élu de Moorea, a fait une prière avant que les rameurs terminent la cérémonie par un jet de couronnes de fleurs. “Nos rameurs ont tenu à rendre hommage à Maitha Moeino en bouclant le tour de l’île à bord de la pirogue Maitha. C’est comme s’ils ramaient avec lui. Vu que la Fédération tahitienne de va’a a annulé la Fa’a’ati Moorea pour cette année et a organisé à la place une autre course vers Hitia’a (le Heiva Va’a Marathon, NDLR), on a décidé de prendre le parcours qui mène vers Moorea. C’est triste de revenir sur le lieu de l’accident, mais on essaie de se remémorer de bons souvenirs. C’est pour cela qu’on a organisé cette cérémonie”, explique Matairii Maire, secrétaire général du District va’a Moorea. “Les rameurs ont aussi voulu conjurer le sort en revenant sur le lieu de l’accident. Ils réinvestissent et se réapproprient le lieu pour retrouver confiance.”



Parmi les rameurs, on retrouvait Salmon Teroomehiti, un membre de la sélection de l’île Sœur. “On a vraiment tenu à organiser cette cérémonie et à rendre hommage à Maitha après la tragédie de l’année dernière. Cet ancien rameur du Team Tohiea a beaucoup apporté pour les jeunes de Moorea. On a eu de bonnes conditions météorologiques aujourd’hui. On a pris la direction de Atiha au lieu de Temae afin de profiter du surf. On s’est beaucoup amusé avec les copains”, a-t-il réagi. Eremoana Manuel, un autre membre de la sélection, a aussi tenu à être présent samedi. “Cela fait un an que Maitha est parti. La Fédération tahitienne de va’a a pris la décision de ne pas organiser la Fa’a’ati Moorea ce samedi et a préféré changer le parcours. C’est comme cela qu’on a décidé de faire cette traversée Tahiti-Moorea. C’était très important pour nous de faire cet hommage. On s’est un peu remis de cette tragédie. On est super motivé pour reprendre les courses et le représenter.”