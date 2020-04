Les quatre commandements du BTP

Tahiti, le 21 avril 2020 - Un guide de sécurité sanitaire pour les activités de construction en période de Covid-19 a été élaboré en partenariat avec des structures syndicales locales du BTP. Quatre thématiques y sont répertoriées et leur mise en œuvre est “une condition incontournable” de la reprise des activités du secteur.



La semaine dernière, l’heure était à la réflexion sur le redémarrage progressif de l’activité en Polynésie française dans les grands secteurs de l’économie, dont le BTP. En ce sens, hier, un guide de sécurité sanitaire pour les activités de construction a été diffusé par la présidence. Ce guide a été élaboré avec les professionnels du BTP tels que la Chambre syndicale des métiers du génie civil et des travaux publics (CSMGCTP), la Chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics de Polynésie (CSEBTP) et le Syndicat des entreprises de terrassement de Tahiti et des îles (Setti). Il répertorie les mesures urgentes et spécifiques à mettre en œuvre pour “assurer les conditions sanitaires nécessaires aux personnels du BTP”, tout en “garantissant un redémarrage de leurs activités en toute sécurité”. Un guide simplifié “reprenant toutes les mesures principales de sécurité à mettre en œuvre sur les petits chantiers” a également été réalisé et sera diffusé en complément de ce guide.





La reprise des activités du BTP dépendra de la capacité de chaque entreprise à répondre à l’ensemble des mesures régies dans le guide. Par ailleurs, les entreprises qui souhaiteraient reprendre leur activité “devront au préalable obtenir systématiquement l’accord express de leurs clients”. Aussi, un avenant du Plan général de coordination (PGC), qui définit les rôles et les responsabilités de chaque intervenant sur un chantier pourra être établi “afin de reporter les principales mesures de protection”.