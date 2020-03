Les quatre cinémas de Tahiti ferment leurs portes

Tahiti, le 19 mars 2020 – Les quatre cinémas de Tahiti, le Majestic, le Liberty, le Concorde et le Hollywood, seront fermés dès ce soir en raison de l’épidémie de coronavirus.



Le cinéma Majestic avait annoncé, mardi, qu’en raison de l’épidémie de coronavirus, il fermerait ses portes dès ce jeudi. Aussi, suite à l’annonce de l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, l’avant-première et la sortie du film Black Widow ont été reportées. Les personnes qui ont déjà acheté leurs billets peuvent les conserver et pourront se présenter lors de la date choisie pour le report. Aucune date n’est arrêtée pour le moment.



Ce jeudi, le groupe Pacific Films regroupant les cinémas Concorde, Hollywood et Liberty de Papeete a annoncé que ses trois établissements seront fermés dès ce soir.