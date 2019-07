Les quarts de finalistes du Taapuna Master sont…

PUNAAUIA, le 27 juillet 2019 – La troisième et avant dernière journée de compétition de la 25e édition du Taapuna Master a eu lieu ce samedi. La dernière journée de compétition aura lieu ce dimanche.



Dans la catégorie reine, le surf, les quarts de finalistes sont désormais connus. Teiki Charles affrontera Erwan Figuri, Kevin Bourez se retrouvera face à Steven Pierson, Jocelyn Poulou sera opposé à Nainoa David et Tereva David affrontera le tenant du titre Enrique Ariitu dans le dernier quart.



Dans la catégorie bodyboard, Tahiri Tehei sera opposé à Alann Poilvet, Tinihau Mveng à Terence Maitui, James Omitai à Taianui Ragivaru et enfin Moroni Temahuki sera opposé à David Tuarau alias « killa ».



En dropnee, on retrouve dans la première demi-finale Raimana Puhetini, Thibault Casabianca, Teihoarii Tapatoa et dans la deuxième Tuahiti Toofa, Brice Meunier er Tauahere Pao. Les deux premiers de chaque demi-finale s’affronteront dans une finale à quatre.



La journée de demain ­débutera, s’il n’y a pas de retard, à 7H30 par les quarts de finale bodyboard qui seront suivis des quarts de finale de la catégorie surf. Il y aura ensuite les demi-finales dropknee, bodyboard, surf puis enfin les finales des quatre catégories kneeboard, dropknee, bodyboard et surf.



La houle annoncée pour dimanche par Météo France est une houle de 1M à 1M50 sud/sud-ouest avec 12 secondes de période, avec soleil et pas de vent significatif. SB/FTS